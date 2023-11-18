Кав'ярню Grky відкрили на Ярославовому Валу

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Наталія Габрух
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На вулиці Ярославів Вал розпочала роботу кав'ярня мережі Grky. Раніше мережа мала назву «Горький» і в основному розвиває кав'ярні в форматі to go. Це третій стаціонарний заклад Grky. Про це пише The Village Україна.

Концепцію закладу на вул. Ярославів Вал визначають як «кав’ярня біля дому». Окрім кави, гостям пропонують чай, матча та какао. Також можна замовити напої на рослинному та безлактозному молоці.

Поїсти у закладі можна сендвічі з м'ясом та рибою, а також десерти: трубочки та горішки зі згущеним молоком, макарони й тістечка.

Усередині Grky облаштували дві зали з посадковими місцями.

Ціни: еспресо — 40 грн, капучино — 55 грн, флет-вайт — 65 грн, фільтр-кава — 65 грн, какао — 69 грн, сендвіч з куркою та фетою — 95 грн, макарон — 58 грн, трубочка зі згущеним молоком — 38 грн.

Адреса: вул. Ярославів Вал, 31/19

Режим роботи: 07:00–21:00 (будні), 08:00–21:00 (вихідні)

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Опубліковано: 18 листопада 2023
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