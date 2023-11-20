19 ноября активисты собрались, чтобы отмыть от граффити памятник на Андреевском спуске, 18. Об этом сообщают в памятникоохранном сообществе «Цегла».

Инициатором акции выступила киевская художница Евгения Козлянинова.

Отмечается, что к акции присоединились около 20 киевлян, среди которых представители движения «Спадщина».

Речь идет о доходном доме 1891 года, построенном по проекту известного Киевского архитектора Андрея - Фердинанда Краусса. В сентябре этого года суд обязал владельца памятки заключить охранный договор, чтобы сохранить здание.

Ранее мы писали, что активисты остановили незаконные строительные работы возле «Дома с насекомыми».

Фото: «Цегла».