Активисты собрались, чтобы отмыть от граффити памятник на Андреевском спуске

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Наталия Габрух
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19 ноября активисты собрались, чтобы отмыть от граффити памятник на Андреевском спуске, 18. Об этом сообщают в памятникоохранном сообществе «Цегла».

Инициатором акции выступила киевская художница Евгения Козлянинова.

Отмечается, что к акции присоединились около 20 киевлян, среди которых представители движения «Спадщина».

Речь идет о доходном доме 1891 года, построенном по проекту известного Киевского архитектора Андрея - Фердинанда Краусса. В сентябре этого года суд обязал владельца памятки заключить охранный договор, чтобы сохранить здание.

Ранее мы писали, что активисты остановили незаконные строительные работы возле «Дома с насекомыми».

Фото: «Цегла».

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Опубликовано: 20 ноября 2023
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