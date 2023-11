У Золотых ворот открылся стритфуд «Колобок Бо»: с онигири и матчей

У станции метро «Золотые ворота» заработала стритфуд-точка «Колобок Бо». Она работает в формате to go и находится в окне по улице Владимирской. Об этом пишет The Village Украина.

В заведении можно отведать онигири (японское блюдо из белого риса), десерты на основе чая матча, фильтр и матча-шот.

Цены: онигири с тунцом в японском майонезе — 155 грн, онигири с лососем и филадельфией — 155 грн, онигири с креветкой — 155 грн, онигири с креветкой — 155 грн, онигири с хияши унаги — 145 грн, онигири с курицей терияки — 145 грн, чизи матча — 190 грн, seicha — 90 грн, фильтр — 60 грн

Адрес: ул. Владимирская 40/2

Режим работы: 8:00-21:00 (будние), 10:00-21:00 (выходные)