Біля Золотих воріт відкрився стритфуд «Колобок Бо»: з онігірі та матчею

Біля станції метро «Золоті ворота» запрацювала стритфуд-точка «Колобок Бо». Вона працює в форматі to go і знаходиться у вікні на вулиці Володимирській. Про це пише The Village Україна.

У закладі можна скуштувати онігірі (японська страва з білого рису), десерти на основі чаю матча, фільтр та матча-шот.

Ціни: онігірі з тунцем в японському майонезі — 155 грн, онігірі з лососем та філадельфією — 155 грн, онігірі з лососем в кімчі — 155 грн, онігірі з креветкою — 155 грн, онігірі з хіяші вакаме — 145 грн, онігірі з шиїтаке в соусі унагі — 145 грн, онігірі з куркою теріякі — 145 грн, чізі матча — 190 грн, seicha — 90 грн, фільтр — 60 грн

Адреса: вул. Володимирська 40/2

Режим роботи: 8:00-21:00 (будні), 10:00-21:00 (вихідні)