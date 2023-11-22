На замке Ричарда незаконно начали строить надстройку: Департамент территориального контроля КГГА уже демонтирует строительный забор

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Наталия Габрух
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На крыше замка Ричарда, памятника архитектуры национального значения, начали возводить надстройку. Департамент охраны культурного наследия провел осмотр объекта. Об этом сообщают в пресс-службе Департамента охраны культурного наследия КГГА.

По адресу Андреевский спуск, 15 проходят работы по строительству нового объекта, как зафиксировал специалист департамента. Заказчику работ разрешение на их осуществление не предоставлялось, а научно-проектная документация на выполнение работ в Департамент охраны культурного наследия не поступала. В этой связи ДОКС было направлено предписание с памятникоохранными требованиями, в частности: прекращение выполнения работ и предоставление на рассмотрение проектной документации.

Кроме того, информация о согласовании Минкультом преобразований на Андреевском спуске, 15 в Департаменте отсутствует. Поэтому в Министерство было направлено письмо по принятию мер. Также направлено письмо в Департамент территориального контроля и Департамент градостроительства и архитектуры о предоставлении всей имеющейся информации о выполнении работ на памятке.

В данный момент Департамент территориального контроля КГГА начал демонтаж незаконного строительного забора у замка Ричарда. Об этом сообщает «Цегла».

Замок Ричарда построили в 1904 году, имя архитектора осталось неизвестным. Сразу после окончания работ здание пережило пожар. А по городу распространялись слухи, будто внутри живут призраки.

В советское время здание национализировали, в нем менялись жители. В 1980-е здесь планировали сделать ведомственную гостиницу, но из этого ничего не вышло. В 90-х замок приобрел американский бизнесмен украинского происхождения, который планировал здесь сделать доходный дом. Однако судьба этого здания сложилась так, что оно так и осталось никем не заселено. Хотя некоторые слухи утверждают, будто о закрытом клубе внутри.

Ранее мы писали, что на памятнике архитектуры на Подоле появилась надстройка: открыто производство.

Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА, Дмитрий Белоцерковец.

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Опубликовано: 22 ноября 2023
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