Владелец книжного магазина-кафе «Сенс» заинтересован в покупке «Квітів України»

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Наталия Габрух
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25 июня здание «Квіти України» выставили на продажу через сервис Olx. За здание хотят получить сумму в 5 миллионов 30 тысяч долларов, несмотря на то, что здание до сих пор находится под арестом из-за судебных дел. Об этом пишет The Village Украина.

Впоследствии после появления объявления владелец книжного магазина-кафе «Сенс» Алексей Эринчак заявил, что рассматривает возможность приобретения здания «Квітів України».

«Сейчас ситуация такова: собралась группа людей, которая потенциально заинтересована в том, чтобы приобрести здание. Ведем коммуникацию с владельцем, хоть и довольно медленно», – комментирует Алексей Эринчак.

По словам Алексея, если здание удастся приобрести, там хотят разместить еще один книжный магазин-кафе «Сенс», а все остальные площади, вероятно, будут связаны с образованием, общественной деятельностью и урбанистикой.

На вопрос, действительно ли владелец здания Алексей Пышный серьезно рассматривал возможность продать «Квіти», Эринчак говорит, что да: «По моему мнению, когда они публиковали это объявление, то пытались понять, есть ли спрос. Мне кажется, что когда они покупали здание, то рассчитывали, что там нет никакого [защитного] статуса, и вообще его можно спокойно сносить и строить что-то большое – поэтому, вероятно, и привлекали средства под инвестиционный проект, который должен приносить много прибыли. Но община добилась предоставления статуса, поэтому владельцу, пожалуй, не так интересно заниматься этим проектом с точки зрения бизнеса».

По словам Ульяны Джурляк, соучредительницы ОО «Зберегти Квіти України», они не владеют полной информацией о возможной продаже и тем, вообще ли она реальна. Нужно учитывать, что здание находится под арестом из-за юридических разборок.

«Здание не стоит пяти миллионов, его цена – около 2,5–3 миллионов долларов, учитывая судебные дела и повреждения фасада», – комментирует Ульяна Джурляк.

Независимо от того, будет ли у здания новый собственник, условия активистов остаются неизменными: полная реставрация с привлечением архитектора Николая Левчука, возвращение витражей и зеленых насаждений, сохранение статуса памятника, инклюзивные общественные обсуждения и проведение урбанистического анализа района.

Ранее мы писали, что модернистскому зданию «Квіти України» вернули статус памятника в апелляционном суде.

Фото: Wikimedia.

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Опубликовано: 22 ноября 2023
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