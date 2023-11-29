На территории пивоварни Рихерта предлагают построить 12-этажки: детали проекта

На территории пивоварни Рихерта на Подоле планируют построить многоэтажки высотностью от 7 до 12 этажей.

Об этом говорится в презентации проекта "Рихерт Парк", которую в помещении Подольской РГА для местных жителей провели представители девелопера "Керамблоки-Инвест" (входит в состав группы А Development).

Как пишет «Наш Киев», по словам собственника А Development Алексея Баранова, реализация проекта должна обойтись компании в 200 млн. долларов. Высотность домов заявлена от 7 до 12 этажей.

Однако помехой строительству стоят неурегулированные отношения с Департаментом охраны культурного наследия КГГА. Руководитель Департамента Марина Соловьева, которая тоже присутствовала на презентации, высказалась "категорически против 42-метровых домов (12 этажей), поскольку «высотность в центральной планировочной части города не может превышать 27 м, как в действующем Генеральном плане».

Однако у представителей застройщика есть согласованное в 2016 году Минкультом историко-градостроительное обоснование и проект, позволяющий высотность застройки на этом конкретном участке в диапазоне от 27 до 60 метров.

Девелопер заказал экспертизу Украинского государственного института культурного наследия по видовым точкам проекта и сопоставление их с высотностью других зданий, чтобы аргументировать целесообразность предложенной высотности зданий. По ее результатам, «будущая застройка не только не нарушает памятникоохранное законодательство, но даже не перекрывает для обзора ни один исторический ареал».

Согласно плану благоустройству, территорию планируют озеленить, укрепить берега озера, обустроить инфрастурктуру.

Жители Подола озвучили предложения относительно дополнительных спортивных площадок, скамеек и интересовались вопросами инклюзивности в проекте. Представители застройщика заверили, что все предложения от жильцов по благоустройству будут собраны и максимально учтены.

Относительно административного здания бывшего завода, то оно, вместе с гигантским дымоходом, будет реставрировано, поскольку оно и является первой точкой прикосновения для гостей будущего ЖК и одноименного парка. На площади возле админздания будет супермаркет, фудкорты, клиника, фитнес-центр, коворкинг и другие общественные и коммерческие объекты. Подумают и о создании музея на территории завода, как предложила одна из жительниц района.

Ранее мы писали, что старейшую сохранившуюся пивоварню Киева на Подоле могут разрушить.

Однако компания A-Development, планирующая создать жилое и общественное пространство на территории Пивзавода Рихерта , утверждает, что не планирует разрушать памятник . Застройщик заявил, что административное здание завода Рихерта является памятником, которым занимается девелопер в соответствии с охранным договором. Согласно концепции проекта Рихерт&Парк, это здание будет реконструировано.

Фото: Подольская РГА.