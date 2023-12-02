На улице Франко начали разрушать дом 1899 года

На улице Ивана Франко в центре Киева начали разрушать здание, построенное в 1899 году. Об этом сообщают в памятникоохранном сообществе «Цегла».

Активисты вызвали полицию. Правоохранители задержали прораба и составили протокол об административном правонарушении — проведении работ без надлежащей согласованной документации. Штраф составил 1700 грн.

«В случае продолжения работ — строителей ожидает уголовная ответственность», — сообщают в «Цегла».

Напомним, что 14 июля дом профессора Ивана Михайловского 1899 года, расположенный на улице Ивана Франко, 26А, начали разбирать. В Министерстве культуры и информационной политики Украины объяснили, что дом должны были реставрировать. Активист Дмитрий Перов вызвал полицию, были составлены заявления по факту проведения незаконных строительных работ, и после обеда работы удалось остановить. Однако застройщик уже успел снять с дома столетние деревянные доски и демонтировать элементы перекрытия стен.

Как сообщил Департамент городского благоустройства, по состоянию на 12:51 17 июля строительные работы на улице Ивана Франко, 26 остановлены из-за отсутствия у застройщика полного пакета документов. Там отметили, что инспектор благоустройства еще 15 июля внес предписание с требованием предоставить соответствующую документацию. 17 июля утром на место вызвали полицию, чтобы остановить работы. Пока они не происходят.

Дом, расположенный на улице Ивана Франко, 26А, был построен в конце 19 века. Там проживал музыкант-флейтист и профессор Иван Михайловский, солист оркестра Киевской оперы.

Ранее мы писали, что здание на улице Франко продали за 12,8 млн грн. Оно граничит с домом XIX века, который начали разбирать.

Фото: «Цегла».