В киевском сквере поставили «писсуар для собак»: как это поможет сберечь растения

В бывшем сквере Зои Космодемьянской на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого установили «писсуар для собак». Об этом пишет The Village Украина.

Недавно сквер обновили по концепции Acoustic Park. В частности, там обустроили новые дорожки, скамьи и освещение, а также провели озеленение территории.

Кроме этого в сквере установили новый элемент благоустройства – бетонный конус. Информационный знак уведомляет владельцев собак, что они могут позволять своим животным оставлять на этом конусе свои «сообщения». Это решение направлено на защиту растений в сквере от собачьих меток.

Писсуары для собак – чешское изобретение. В сентябре 2023 года писсуары для собак появились в чешском городе Плзень, где владельцы недвижимости жаловались на собачьи метки на фасадах домов.

В дизайне писсуара для собак предусмотрены специальные отверстия в корпусе. Через эти отверстия небольшое количество мочи попадает во внутренний резервуар конструкции. Это обеспечивает создание устойчивого запаха, который выдерживает погодные условия, такие как дождь или снег. Благодаря этому запаху другие собаки будут мочиться в определенном месте, а не где угодно вдоль улицы.

В сквере по улице Гончара был установлен писсуар без отверстий для стока жидкости. Эта конструкция представляет собой цельный бетонный конус с камешками. В коммунальном предприятии УЗО Шевченковского района, которое создало этот писсуар, отмечают, что внутренний резервуар для сбора мочи не обязателен.

«Я предложила установить писсуар, потому что именно в этом скверике нет зон для выгула собак. Это место тенистое, поэтому здесь не росли бы газоны, на локации высажены многолетники. То есть писсуар нужен, чтобы защитить растения, но чтобы собаки тоже могли удовлетворить свои потребности, потому что они тоже жители города», – комментирует инженер по ландшафтному дизайну КП УЗН Шевченковского района Ирина Благоляк.

Писсуар для собак в сквере на Гончара – первый в городе от «Киевзеленстроя». Этот проект является экспериментальным, и его успех определит, будут ли подобные конструкции внедрены в других зеленых зонах города.

Раньше мы писали, что в Голосеевском парке обустраивают площадку для собак.

Фото: The Village Украина.