Закрывать метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» на время проведения ремонта не планируют — КГГА

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Наталия Габрух
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Закрытие перегона между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» на время проведения ремонта не планируется.

Об этом сообщают в КГГА.

Там подтверждают, что этот участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии требует проведения планового ремонта, который будет выполнен летом следующего года. Однако, как уверяют в городской администрации, закрывать станции не будут.

Также в КГГА призвали «не распространять ложную информацию». Однако накануне о возможном закрытии участка между станциями «Почайна» и «Тараса Шевченко» сообщал глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

Ранее мы писали, что мост Метро находится в тяжелом состоянии и нуждается в ремонте – Брагинский.

Фото: из открытых источников

Как считаете, оправдаются ли заявления КГГА?
Опубликовано: 18 декабря 2023
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