Закрывать метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» на время проведения ремонта не планируют — КГГА

Закрытие перегона между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» на время проведения ремонта не планируется.
Об этом сообщают в КГГА.
Там подтверждают, что этот участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии требует проведения планового ремонта, который будет выполнен летом следующего года. Однако, как уверяют в городской администрации, закрывать станции не будут.
Также в КГГА призвали «не распространять ложную информацию». Однако накануне о возможном закрытии участка между станциями «Почайна» и «Тараса Шевченко» сообщал глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский.
Ранее мы писали, что мост Метро находится в тяжелом состоянии и нуждается в ремонте – Брагинский.
Фото: из открытых источников