Закрывать метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» на время проведения ремонта не планируют — КГГА

Закрытие перегона между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» на время проведения ремонта не планируется.

Об этом сообщают в КГГА.

Там подтверждают, что этот участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии требует проведения планового ремонта, который будет выполнен летом следующего года. Однако, как уверяют в городской администрации, закрывать станции не будут.

Также в КГГА призвали «не распространять ложную информацию». Однако накануне о возможном закрытии участка между станциями «Почайна» и «Тараса Шевченко» сообщал глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

Ранее мы писали, что мост Метро находится в тяжелом состоянии и нуждается в ремонте – Брагинский.

Фото: из открытых источников