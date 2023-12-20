У «Киевстар» снова произошли перебои в работе

Утром в среду, 20 декабря, в работе мобильного оператора «Киевстар» снова возникли проблемы. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Люди пишут о проблемах со связью и интернетом в разных городах Украины. В то же время, приложение «Киевстара» не работает. Сообщается о «технических работах».
В компании «Киевстар» заявили, что знают о проблеме и уже работают над ее решением.
«Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Извиняемся за неудобства», — говорится в сообщении мобильного оператора.
Напомним, утром во вторник, 12 декабря, в работе мобильного оператора «Киевстар» впервые произошел масштабный сбой — исчезла связь и интернет. Впоследствии стало известно, что сбой в работе произошел из-за хакерской атаки.
Фото: из открытых источников