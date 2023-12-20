У «Киевстар» снова произошли перебои в работе

Утром в среду, 20 декабря, в работе мобильного оператора «Киевстар» снова возникли проблемы. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Люди пишут о проблемах со связью и интернетом в разных городах Украины. В то же время, приложение «Киевстара» не работает. Сообщается о «технических работах».

В компании «Киевстар» заявили , что знают о проблеме и уже работают над ее решением.

«Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Извиняемся за неудобства», — говорится в сообщении мобильного оператора.

Напомним, утром во вторник, 12 декабря, в работе мобильного оператора «Киевстар» впервые произошел масштабный сбой — исчезла связь и интернет. Впоследствии стало известно, что сбой в работе произошел из-за хакерской атаки.

Фото: из открытых источников