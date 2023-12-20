Около «Арсенальной» открылся бар Hotel 13

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Наталия Габрух
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На улице Князей Острожских (ранее Московская) возле станции метро «Арсенальная» заработал бар Hotel 13.

Об этом пишет The Village Украина.

Интерьер заведения обустроили в стиле винтажной гостиницы и наполнили ретро-шиком, говорят в команде. Также добавили винтажные люстры и мебель.

Коктейли в барной карте назвали в честь мировых отелей.

В баре будет играть музыка от DJ-резидентов и приглашенных артистов.

Работает заведение всего два дня в неделю – в пятницу и субботу. Такой график был выбран, чтобы создать атмосферу ожидания, говорят в команде.

Цены: карпаччо из говядины – 400 грн, зеленый салат с цыпленком – 400 грн, соте с морепродуктами – 500 грн, сибас из брокколи – 560 грн, «Наполеон» – 300 грн, коктейль The Grand Budapest – 350 грн, коктейль Porn Star Pun – 350 грн, коктейль Сontinental – 350 грн, шотландский виски The Naked Malt – 205 грн, вино Pinot Noir The Falcon (Новая Зеландия) – 285 грн

Адрес: ул. Князей Острожских, 2

Режим работы: 19:00 – 23:00 (пятница и суббота)

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Опубликовано: 20 декабря 2023
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