Біля «Арсенальної» відкрився бар Hotel 13

На вулиці Князів Острозьких (раніше – Московська) біля станції метро «Арсенальна» запрацював бар Hotel 13.

Про це пише The Village Україна.

Інтер’єр закладу облаштували в стилі вінтажного готелю та «наповнили ретро-шиком», кажуть у команді. Також додали вінтажні люстри й меблі.

Коктейлі у барній карті назвали на честь світових готелів.

У барі гратиме музика від DJ-резидентів та запрошених артистів.

Працює заклад лише два дні на тиждень – у п’ятницю та суботу. Такий графік обрали, щоби створити атмосферу очікування, кажуть у команді.

Ціни: карпаччо з яловичини — 400 грн, зелений салат із курчам — 400 грн, соте з морепродуктами — 500 грн, сібас з броколі — 560 грн, «Наполеон» — 300 грн, коктейль The Grand Budapest — 350 грн, коктейль Porn Star Punch — 350 грн, коктейль Сontinental — 350 грн, шотландський віскі The Naked Malt — 205 грн, вино Pinot Noir The Falcon (Нова Зеландія) — 285 грн

Адреса: вул. Князів Острозьких, 2

Режим роботи: 19:00 – 23:00 (п'ятниця і субота)