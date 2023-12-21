На Софийском соборе начали устанавливать отреставрированные кресты: фото

20 декабря на Софийский собор начали возвращать отреставрированные кресты.

Об этом сообщил Вадим Кириленко, первый заместитель генерального директора Национального заповедника «София Киевская».

Монтажные работы продлятся трое суток, сообщил Вадим Кириленко изданию «Вечерний Киев».

Напомним, шесть крестов для собора отреставрировали за меценатские средства (ориентировочно 3,5 млн грн) из нержавеющего металла с позолотой. Обновление креплений и работы по их установке на куполах финансирует государство.

После Рождества планируется демонтировать центральный крест. Специалисты проведут реставрационные работы и восстановят его за счет столицы Португалии.

Ранее мы писали, что на электронной платформе Prozorro появился тендер на реставрацию кровли, конструктивных систем и позолоту куполов Софийского собора. На работы планировали потратить 79,4 млн. гривен. Источниками финансирования в документах указывались государственные и благотворительные средства, а также специальный фонд.

Эта информация вызвала критику у части граждан по поводу целесообразности выделения большой суммы средств во время войны. В заповеднике объяснили, что выполнение работ по реставрации рассчитано на 5 лет, то есть до конца 2028-го и показали аварийное состояние состояние кровли и куполов собора.

Фото: Вадим Кириленко