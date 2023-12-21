На Софийском соборе начали устанавливать отреставрированные кресты: фото

606
Ирина Маймур
share share

20 декабря на Софийский собор начали возвращать отреставрированные кресты.

Об этом сообщил Вадим Кириленко, первый заместитель генерального директора Национального заповедника «София Киевская».

Монтажные работы продлятся трое суток, сообщил Вадим Кириленко изданию «Вечерний Киев».

Напомним, шесть крестов для собора отреставрировали за меценатские средства (ориентировочно 3,5 млн грн) из нержавеющего металла с позолотой. Обновление креплений и работы по их установке на куполах финансирует государство.

После Рождества планируется демонтировать центральный крест. Специалисты проведут реставрационные работы и восстановят его за счет столицы Португалии.

Ранее мы писали, что на электронной платформе Prozorro появился тендер на реставрацию кровли, конструктивных систем и позолоту куполов Софийского собора. На работы планировали потратить 79,4 млн. гривен. Источниками финансирования в документах указывались государственные и благотворительные средства, а также специальный фонд.

Эта информация вызвала критику у части граждан по поводу целесообразности выделения большой суммы средств во время войны. В заповеднике объяснили, что выполнение работ по реставрации рассчитано на 5 лет, то есть до конца 2028-го и показали аварийное состояние состояние кровли и куполов собора.

Фото: Вадим Кириленко

Нужна ли Софии Киевской реконструкция?
Опубликовано: 21 декабря 2023
share share
«Киевстар» восстановил все услуги и озвучил, какой будет компенсация для пользователей «Киевстар» восстановил все услуги и озвучил, какой будет компенсация для пользователей Турецкая компания поможет реконструировать аэропорт «Антонов» в Гостомеле Турецкая компания поможет реконструировать аэропорт «Антонов» в Гостомеле Метрополитен отменил закупку поездов украинского производителя с инклюзивными вагонами Метрополитен отменил закупку поездов украинского производителя с инклюзивными вагонами В центре Киева расцветут 115 тысяч тюльпанов из Нидерландов В центре Киева расцветут 115 тысяч тюльпанов из Нидерландов В 2024 году Украина начнет работать над восстановлением авиаполётов: что для этого нужно В 2024 году Украина начнет работать над восстановлением авиаполётов: что для этого нужно Куда пойти в Киеве 22-25 декабря: Latexfauna, Pianoboy и рождественские ярмарки Куда пойти в Киеве 22-25 декабря: Latexfauna, Pianoboy и рождественские ярмарки Куда киевляне чаще всего вызывают такси и сколько оставляют чаевых – Bolt объявил интересные факты за 2023 год Куда киевляне чаще всего вызывают такси и сколько оставляют чаевых – Bolt объявил интересные факты за 2023 год В Киевской области незаконно срубили 348 деревьев более чем на 2,4 млн грн В Киевской области незаконно срубили 348 деревьев более чем на 2,4 млн грн
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.