На киевских маршрутах заметили первые автобусы из Братиславы

На ряде маршрутов в Киеве недавно появились алые автобусы Irisbus Citelis.
Об этом пишет АвтоЦентр.
12-метровые автобусы с низким полом передали из Братиславы еще в октябре.
В общей сложности Киев получил как благотворительную помощь от мэрии Братиславы — 23 пассажирских автобуса.
Большинство из них в рабочем состоянии, но некоторые уже выведены из эксплуатации и будут служить донорами для ремонта подвижного состава.
Как известно, получателем благотворительной помощи от Братиславы стало коммунальное предприятие «Киевпасстранс».
Ранее мы писали, что в Ирпене могут запустить электрические пассажирские автобусы.
Фото: АвтоЦентр