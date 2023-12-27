На киевских маршрутах заметили первые автобусы из Братиславы

На ряде маршрутов в Киеве недавно появились алые автобусы Irisbus Citelis.

Об этом пишет АвтоЦентр.

12-метровые автобусы с низким полом передали из Братиславы еще в октябре.

В общей сложности Киев получил как благотворительную помощь от мэрии Братиславы — 23 пассажирских автобуса.

Большинство из них в рабочем состоянии, но некоторые уже выведены из эксплуатации и будут служить донорами для ремонта подвижного состава.

Как известно, получателем благотворительной помощи от Братиславы стало коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

Ранее мы писали, что в Ирпене могут запустить электрические пассажирские автобусы .

Фото: АвтоЦентр