Полиция разоблачила еще девять киевлян, снимавших работу ПВО во время воздушных атак

Полиция установила личности девяти жителей Киева, которые снимали и распространяли в соцсетях работу ПВО во время воздушной атаки рф против Украины. Их передали СБУ, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ими оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Съемками и публикациями видео они могли раскрыть специфику работы ПВО.

"Все они были доставлены в отделы полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники и они дали объяснения. В настоящее время они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.