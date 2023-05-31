Полиция разоблачила еще девять киевлян, снимавших работу ПВО во время воздушных атак

586
Мария Иващук
share share

Полиция установила личности девяти жителей Киева, которые снимали и распространяли в соцсетях работу ПВО во время воздушной атаки рф против Украины. Их передали СБУ, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ими оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Съемками и публикациями видео они могли раскрыть специфику работы ПВО.

"Все они были доставлены в отделы полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники и они дали объяснения. В настоящее время они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Ранее СБУ установила личности шестерых жителей Киева, которые распространили видео с работой сил ПВО во время массированной атаки РФ в ночь на 16 мая .

Опубликовано: 31 мая 2023
share share
В Киеве живет больше всего переселенцев среди украинских городов В Киеве живет больше всего переселенцев среди украинских городов Projector запустит бесплатные курсы по маркетингу для женщин Projector запустит бесплатные курсы по маркетингу для женщин В Дарницком районе обнаружили незаконное строительство высотки В Дарницком районе обнаружили незаконное строительство высотки Переселенка из Мариуполя выиграла грант и открыла кофейню в Ивано-Франковске Переселенка из Мариуполя выиграла грант и открыла кофейню в Ивано-Франковске В Киеве и области появились рисунки от немецкого стрит-арта художника Bananensprayer В Киеве и области появились рисунки от немецкого стрит-арта художника Bananensprayer Часть набережной на Почтовой площади превратили в парковку Часть набережной на Почтовой площади превратили в парковку Google запускает курс по кибербезопасности: 5 тысяч украинцев смогут учиться бесплатно Google запускает курс по кибербезопасности: 5 тысяч украинцев смогут учиться бесплатно На Шулявке появилась остановка с тренажером: фото На Шулявке появилась остановка с тренажером: фото
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.