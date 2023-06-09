Киевский бармен создал напиток, вошедший в тройку лучших коктейлей мира

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Ирина Маймур
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Коктейль киевского бармена Тимы Семенюка вошел в тройку коктейлей мира по версии конкурса Hayman's Old Tom. Напиток называется Looks Like Martini.

Об этом бартендер сообщил в своих соцсетях.

«Ну что, друзья, Looks Like Martini в топ-3 в мире! Горжусь не то чтобы собой или коктейлем, а именно тем, что в топ-3 написано Kyiv, Ukraine», – отметил бармен.

В общей сложности на конкурс отобрали 10 финалистов. Победителя Hayman's Old Tom New Cocktail Competition объявят в конце июня.

Попробовать коктейли Тимы Семенюка можно в столичном коктейль-баре Parovoz SpeakEasy.

Фото: Тима Семенюк

Опубликовано: 09 июня 2023
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