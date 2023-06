Київський бармен створив напій, що увійшов у трійку найкращих коктейлів світу

Коктейль київського бармена Тіми Семенюка увійшов у трійку коктейлів світу за версією конкурсу Hayman's Old Tom. Напій має назву Looks Like Martini.

Про це бартендер повідомив у своїх соцмережах.

«Ну що, друзі, Looks Like Martini у топ-3 у світі! Пишаюсь не те щоб собою чи коктейлем, а саме тим, що у топ-3 написано Kyiv, Ukraine», — зазначив бармен.

Загалом на конкурс відібрали 10 фіналістів. Переможця Hayman's Old Tom New Cocktail Competition оголосять в кінці червня.

Скуштувати коктейлі Тіми Семенюка можна у столичному коктейль-барі Parovoz SpeakEasy.

Фото: Тіма Семенюк