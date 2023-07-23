Украинская команда на Burning Man – об инсталляции с противотанковыми ежами, которая напомнит миру о войне

В этом году на фестивале Burning Man украинская команда представит арт-проект в виде военного мемориала The Hedgehog Temple. В нем используют противотанковые ежи, защищавшие Украину с начала войны.

Мы побеседовали с авторами и создателями проекта Ярославом Корцем, Дмитрием Зиновьевым и Александром Слободянюком о том, как они создавали инсталляцию, а какие смыслы она несет.

О подготовке к Burning man и начале большой войны

Ярослав Корец

В 2020-21 годах в связи с Ковидом Burning Man проводили онлайн. А когда объявили о его проведении в 2022 году, по состоянию на вторую половину февраля в кемпе украинской команды уже было около 40 человек, все были в процессе подготовки.

“К фестивалю мы обычно готовимся круглый год. Как раз в этот момент началась война. В начале марта мы провели совместную встречу и приняли решение не ехать, потому что часть сообщества была уже в ВСУ, часть – волонтерила, каждый занимался разными делами, защищая свой регион”, – вспоминает Ярослав Корец, лидер украинского Burning-community.

Александр Слободянюк и Ярослав Корец

Где-то ближе к осени украинские "бернеры" вернулись к режиму, "когда более-менее что-то можно было планировать". Именно тогда фестиваль объявил тему следующего года – Animalia.

“В тот период мы очень верили в нашу скорейшую победу, и у нас была надежда, что быстро все закончится и мы вернемся на фестиваль с нашим проектом. И как-то все совпало: мы всегда возим арт-инсталляции, тогда пришла эта идея – гигантский еж из противотанковых ежей. Она была на поверхности, ведь противотанковый еж – один из символов обороны”, – говорит Корец.

О работе над конструкцией

Дмитрий Зиновьев

За разработку арт-проекта взялся Дмитрий Зиновьев, руководитель "Мастерской Чудес", который до этого вместе с balbek bureau уже работала над инсталляцией на украинской станции "Вернадский" в Антарктиде.

“О самой задумке я узнал, когда еще был в Антарктиде с предварительной инсталляцией, и даже не был до конца уверен, удастся ли все быстро реализовать, потому что времени на производство было не так много. Поэтому нам быстро пришлось собрать экстра-команду", – вспоминает Дмитрий.

Через несколько дней он нашел людей в помощь своим основным сотрудникам из "Мастерской Чудес", и за 14-15 дней они смонтировали конструкцию в тестовом виде – 7-метрового ежа из ржавого металла. Всего над проектом работало около 30 человек.

"Мы уложились в необходимые сроки, после чего загрузили инсталляцию в 40-футовый контейнер и отправили через океан", - говорит Дмитрий.

Основная часть, которую включает сама инсталляция – более "театральная". Чтобы снизить вес конструкции, часть ее сделали из дерева, часть – из металла.

Соавтор проекта Саша Слободянюк нашел несколько оригинальных "ежей", которые находились на обороне западной части Киева, поэтому на фестиваль едут реальные артефакты войны и обороны Украины.

«Если бы мы изготовили все «ежи», которые находятся внутри конструкции из металла, то она потянула бы примерно на 30 тонн и ее трудно было бы смонтировать. А потому самих "ежей" мы изготавливали из фальш-металла, и в результате наша инсталляция весит 3 тонны", - говорит Ярослав Корец.

Финальную конструкцию будут дорабатывать уже на фестивале в пустыне Блэк-Рок. К примеру, на месте каркас соединят с самими "ежами" и маскировочной сеткой – еще одной частью инсталляции. Она похожа на сетки, которые плетут для военных, и сшита из ткани пиксель.

О трудностях

Соавтор и партнер проекта Александр Слободянюк говорит, что работать над инталяцией было непросто:

“У нас не сразу все получалось, были разные взгляды на внешний вид конструкции, времени не хватало, сроки иногда просто “горели”. В последний момент с проекта "спрыгнул" конструктор, потому что не рискнул взять на себя ответственность за инсталляцию с несколькими тоннами металла над головами людей. Чудом мы нашли другого конструктора из Харькова, и где-то в тот момент я понял, что есть шанс успеть и спасти все. Потом мы разделили обязанности с "Мастерской Чудес", они занялись металлом, мы – деревом, потом на их базе все это собирали.

"Финальная версия инсталляции – еще впереди, никто не знает, как она будет окончательно выглядеть, у нас есть лишь гипотеза", говорят в команде.

Об идее

Украинская инсталляция на Burning Man-2023, визуализации

“На Burning Man есть Temple of the Heart – ежегодно строящийся храм, куда участники сообщества приносят истории своих умерших друзей и близких. Это достаточно трогательное и энергетически мощное место на фестивале, но мы решили, что если едем на фестиваль, мы должны создать собственный храм. Принести истории в общий храм считали не таким уместным, как создать военный мемориал памяти тех украинских "бьорнеров", которые погибли на российско-украинской войне», - говорит Ярослав Корец .

У украинской команды бернеров очень много таких историй, их присылают чуть ли не каждый день. В основном – вдовы тех героев, которые вместе со своими мужьями мечтали попасть на Burning Man.

"У этих людей точно были другие планы на жизнь, и они, возможно, даже никогда не думали, что им придется с оружием защищать родную землю", - говорит Ярослав.

Мир так или иначе забывает или просто не интересуется войной в Украине, добавляет Александр Слободянюк.

“У нас есть хорошая возможность поработать с уникальной аудиторией, которая живет в своем отдельном мире. Возможно, этим людям не все известно о том, что происходит в Украине, но у них есть мощный потенциал, ведь на фестиваль приезжают креативные и состоятельные люди со всего мира, и достучаться до них и напомнить о войне в Украине – это хорошая идея. А конвертировать это внимание в конкретные деньги и помощь – действительно уникальная возможность”, – говорит он.

Прием историй погибших на войне продолжается – Ярославу можно отправить фотографию или предмет одежды, шеврон или украшение.

Инсталляции на Burning Man в разные годы и украинская команда

“В последний день Burning Man эти истории переместят в Temple of the Heart, где их сожгут. Для меня это то, что называется Mission Completed, ведь мы делаем арт не для красоты. Это коммуникационный месседж, который нужно донести именно в нужный момент нужным людям в нужном месте. Дальнейшая судьба проекта уже не так важна”, – говорит Ярослав.



Фото:Oleksandr Slobodianyk , Ярослав Корец, Владимир Недогода, Andrew Wyatt /facebook, unsplash.com.