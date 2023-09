Украинский фотограф и режиссер Юлия Кочетова получила «Эмми»

Украинская фотокорреспондентка, журналистка и режиссер-документалистка Юлия Кочетова получила премию «Эмми».

Об этом она сообщила на своей фейсбук-странице.

Юлию вместе с командой CNN Worldwide отметили в категории «Лучшее освещение актуальных новостей в прямом эфире» (Outstanding Live Breaking News Coverage) за освещение вторжения россии в Украину.

После полномасштабного вторжения россии в Украину фотокорреспондентка сотрудничает со многими международными медиа. Ее фотографии публиковали BBC Online, The Guardian, The Telegraph, The Huffington Post, The National Geographic и другие издания.

Фото: Юлия Кочетова