Украинский фотограф и режиссер Юлия Кочетова получила «Эмми»

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Ирина Маймур
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Украинская фотокорреспондентка, журналистка и режиссер-документалистка Юлия Кочетова получила премию «Эмми».

Об этом она сообщила на своей фейсбук-странице.

Юлию вместе с командой CNN Worldwide отметили в категории «Лучшее освещение актуальных новостей в прямом эфире» (Outstanding Live Breaking News Coverage) за освещение вторжения россии в Украину.

После полномасштабного вторжения россии в Украину фотокорреспондентка сотрудничает со многими международными медиа. Ее фотографии публиковали BBC Online, The Guardian, The Telegraph, The Huffington Post, The National Geographic и другие издания.

Ранее мы писали о Юлии в статье о фотографах, снимающих войну в Украине.

Фото: Юлия Кочетова

Опубликовано: 28 сентября 2023
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