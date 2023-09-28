Українська фотографка і режисерка Юлія Кочетова здобула «Еммі»

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Ірина Маймур
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Українська фотокореспондентка, журналістка та режисерка-документалістка Юлія Кочетова отримала премію «Еммі».

Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

Юлію разом із командою CNN Worldwide відзначили в категорії «Найкраще висвітлення актуальних новин у прямому ефірі» (Outstanding Live Breaking News Coverage) за висвітлення вторгнення росії в Україну.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну фотокореспондентка співпрацює з багатьма міжнародними медіа. Її світлини публікували BBC Online, The Guardian, The Telegraph, The Huffington Post, The National Geographic та інші видання.

Раніше ми писали про Юлію у статті про фотографів, які знімають війну в Україні.

Фото: Юлія Кочетова

Опубліковано: 28 вересня 2023
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