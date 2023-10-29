Почти с нуля: Как каскадеры, музыканты и культурные менеджеры открывают кафе и бары в Киеве

Каждый месяц в Киеве появляется от 20 до 30 новых заведений . Иногда кафе и бары открывают люди, которые сделали карьеру в совсем других индустриях.

Елена Масон – менеджерка культурных проектов. Дмитрий Стогниенко – оператор и режиссер. Дмитрий Савенко – каскадер и актер. Вадим Лазарев – музыкант. Все они за последние два года открыли свои заведения в Киеве.

Мы пообщались с ними о первых успехах и факапах, чтобы понять, что стояло за этим решением, тяжело ли было начинать новый бизнес с нуля, не жалеют ли они об этом и какие советы могут дать другим.

« Басаманы »: бар на Подоле, который открыли Димон и Масон

«Все началось с того, что мы просто долго ехали на машине», - рассказывает Елена. Они с Дмитрием трудятся в культурной индустрии. Дмитрий Стогниенко – режиссер, Елена Массон – культурная менеджерка. Оба раньше думали о своих заведениях, но это были просто идеи.

На этот раз все произошло быстро: через две недели после того, как они познакомились, за разговорами в дороге решили создать место для себя и друзей. А уже через три месяца наливали коктейли первым гостям.

Название случайно подсказал писатель Роман Малиновский: он рассказал им о слове «басаманы», которое означает пинки и синяки. Решили, что оно прекрасно подходит для названия бара:

«Басаманы – это же бар для уставших. Для тех, кому чуть за 30. Мы регулярно ставим себе синяки. И всем нам иногда нужно место для остановки».

В «Світі Кави» на Подоле устроили бэк-офис и начали готовиться к запуску.

Елена вспоминает: «Дмитрий сказал, что мы просто через неделю должны найти место. Ездили, искали. Остановились на помещении на Игоревской: здесь был обмен валют, который оставил яркие фиолетовые стены, вызвавшие легкую панику. Отсюда открывался вид на наше любимое кафе, и мы решили, что это хороший знак».

Дмитрий добавляет:

«Мы ни черта не знали о том, как работает бар. Спросили друзей, они нам что-то рассказали, а на практике оказалось все не так».

Приключений было много. Например, долго с дизайнером выбирали цвет пола: он должен был подходить к барной стойке, обшитой украинским и индийским гранитом. А строители почему-то выкрасили все в цвет яркой розовой жвачки. Паника, истерика, переделка.

За день до открытия всей улицей перекрашивали кашпо для цветов: выбирали темно вишневые, а приехали оранжевые: «Звоним подрядчикам и спрашиваем, что это за цвет такой. Они говорят: вишневый, просто на него нужно смотреть только во тьме!».

Еще один стресс-фактор: неформальные подростки, которые все лето громко тусили на улице. Дмитрий говорит: "Мы уже подписали помещение. Я прихожу, вижу эту толпу рядом. Думаю: вот мы попали. Это их улица, и нам здесь не рады. Но потом мы нашли общий язык. Я просто вспомнил, как мы вели себя, когда были подростками. Вышел как-то с ними на танцевальный батл, и мы подружились».

Наряду с трудностями случались счастливые совпадения. Елена рассказывает: «У нас была серия странных интервью. К нам приходили очень крутые бармены, о которых мы даже не мечтали. Говорили, что они устали на других проектах, но хотят работать с нами просто потому, что мы прикольные. Например, с дизайнером, работавшим над баром, мы были знакомы уже 10 лет, когда-то работали вместе. Я никогда не знала, что Саша Дойков (дизайнер) давно мечтал создать бар и что он сам когда-то был барменом в Нью-Йорке».

Гостей было много с самого начала. В первый день тестового открытия, пока Елена и Дмитрий развешивали светильники и прикручивали дверцу, знакомые решили отпраздновать в Басаманах день рождения на 50 человек.

Елена вспоминает: «Мы еще не пришли в себя и не осознали, что уже работаем, а у нас 50 гостей. Бам! Приходит компания киношников. 80 человек. Бармен смешивает напитки прямо в ведерке для охлаждения шампанского. Бам! Кто-то делает стороз. Бам! И у нас еще 100 гостей. Приходят музыканты из группы «Рысь». Просят просушить барабаны. Мы сушим эти барабаны над кофемашиной и готовим напитки. И так неслось первые две недели с тестового открытия».

Официально открылись 5 августа. Ели вместе арбуз, пили арбузную Маргариту. В баре и вокруг бара тусовалось более 200 человек. Кинематографисты, художники, культурные менеджеры, дизайнеры, архитекторы, писатели. Приходили люди из соседних домов, но не для того, чтобы поругаться, а чтобы присоединиться к вечеринке и потанцевать вместе.

Дмитрий говорит:

«Конечно, у нас не было опыта. И далеко не все было идеально. Когда коктейль нужно было ждать полчаса. Но нам это прощали, а мы быстро учились. Мы наблюдаем за людьми, отталкиваемся от того, как они себя ведут и понемногу обживаем пространство. Часто сами наливаем вино, натираем бокалы, общаемся с гостями».

Елена добавляет:

«Мы с самого начала решили с Дмитрием делать серьезные вещи, словно играя. Когда становится очень тяжело, Дмитрий напоминает, что мы договаривались делать бар для удовольствия. Тогда выдыхаем и двигаемся дальше».

Дмитрий вспоминает: «Вообще, труднее всего, когда открываешь свой бар – не пить. Мы празднуем дни, когда не выпиваем. Но бывает: только решаем, что сегодня точно ни капли, как главный бармен зовет пробовали вино: надо согласовать нового поставщика».

И добавляет:

До 30 лет мне было трудно решиться на собственное дело. Но сейчас, когда вокруг так много потерь, когда рвутся связи, когда рушится обычная жизнь, вообще ничего не страшно. Пора делать то, хочется.

И мне кажется, это именно то время, когда стоило создать место, где можно просто остановиться. Прийти и честно поговорить о том, как мы задолбались. И что это нормально».

Дмитрий же говорит о том, что свой бар – признак того, что есть что-то в жизни, что ты взял в свои руки: «Многое в жизни можно откладывать бесконечно. Всегда очень легко объяснить, почему ты чего-то не делаешь. А можно наоборот. Взять. Сделать. И не пожалеть об этом, даже если местами будет тяжело».

Monita bar : Как каскадер открыл бар на Березняках и назвал его в честь собаки

Дмитрий Савенко

Дмитрий Савенко – профессиональный каскадер и мастер по боевым искусствам. Через несколько месяцев после начала полномасштабной войны он вместе с женой открыл бар на Березняках.

Много лет назад Дмитрий работал барменом в Одессе. После этого переехал с женой в Киев: пока она строила карьеру в ресторанном бизнесе и даже открывала собственные заведения, он работал тренером и овладевал профессией каскадера.

Участвовал или ставил сцены боев во множестве фильмов, клипов и рекламных роликов. Снимался в одном проекте с Жан-Клод Ван Даммом, ставил трюки в сериале «Горячий», был одним из «ниндзя» в «Бесславных крепостных»… Среди свежих работ – участие в фильме «Довбуш» и главная роль в клипе «Волю в кулак».

Монита

О своем заведении начал думать два года назад. Жена Настя к тому времени закончила работу с ресторанами и стала кармологом.



«Я думал, что сделать: купить машину или вложить деньги в свое кафе. Выбрал второй вариант. 5 января 2022 мы подписали договор на аренду. Планировали открываться в марте. А ночью 24 февраля я был в аэропорту: должен был лететь на съемки в Грузию, но вернулся домой», – вспоминает Дмитрий.

Заведение должно было находиться в полуподвальном помещении, поэтому в начале полномасштабного вторжения Дмитрий с женой просто переехали туда жить: «На верхних этажах было очень громко, а здесь мы чувствовали себя в безопасности. Как-то я подумал, что если мы здесь и так уже сидим, надо понемногу открываться. В апреле 2022 года мы уже принимали первых гостей».

Бар назвали Monita в честь собаки французского бульдога. Говорят, что она – солнце и звезда заведения. И благодаря ей все владельцы собак в районе заходят в Monita bar в гости. А Дмитрий в честь собак называет авторские коктейли.

Дмитрий рассказывает: «Я и не ожидал, что место, которое я открывал просто для души, станет для меня основным бизнесом.

Сейчас в Украине мало работы для каскадеров. Одна девушка каскадерша, которую я тренирую, работает здесь вместе со мной. Понемногу формируется комьюнити: похоже, у нас в гостях были все каскадеры и актеры города».

За первый год концепцию заведения сменили почти полностью. Расширили помещение, начали готовить суши, бургеры, авторские коктейли, хотя начинали только с чая, вина и кальянов.

Дмитрий говорит: «Я никогда и никому не посоветую открывать бар. Но я ни на миг не пожалел, что сам это сделал. Даже такой маленький проект занимает все время твоей жизни. Ты постоянно хочешь отдохнуть от бара, а как только берешь выходной, хочешь сюда прийти. Должен одновременно улыбаться людям, развлекать их и решать какие-то вопросы с поставщиками. Такова дуальность. Но это затягивает».

Прошлую зиму заведение пережило с поддержкой гостей: «Одному из наших гостей был не нужен газовый обогреватель, и он его принес нам. Вокруг него всю зиму собирались и грелись компании. Вообще нам все время что-то дарят, от ковриков до чайников. Какие-то вещи приносят знакомые и совсем незнакомые люди, и так наше пространство наполняется историями и жизнью».

ОХРА: кофейня на Золоворотской от музыканта Вадима Лазарева

Вадим Лазарев – музыкант, участник группы 5 Vymir, который сейчас развивает сольный проект meerkur. А еще вместе с женой он открыл уютное кафе "Охра" на Золотоворотской.

Идея кафе пришла во время карантина. Музыкальная индустрия стала на паузу, поэтому Вадим завершил последние большие проекты на студии звукозаписи и стал думать, чем заниматься дальше. Во время одного из разговоров возникла идея открыть новое место.

«Ни я, ни жена не были раньше причастны к индустрии, но у нас были друзья, с которыми можно было консультироваться. Общались с владельцами Хвильового, Squat 17, Karma Kava и других заведений, чтобы лучше понять, как работает этот бизнес. Описывали свои идеи, благодарили за советы. Остановились на формате кофе+вино».

Помещение на Золотоворотской довольно быстро нашли на OLX: «Мне очень понравилось это место. Рядом Рейтарская. Сюда я когда-то ходил в мастерскую на курс академического рисунка. Учился в Карпенко-Карого на Валу, брал в «Ярославе» булочки с бульоном и ел все это в скверике рядом. Со своих 17 лет наблюдаю за тем, как развивается этот район, и считаю, что он очень классный. Здесь очень много заведений, но всем хватает гостей».



Ремонт в помещении в основном делали сами. Привлекали мастеров на отдельные работы, но без происшествий не обошлось.

«С электричеством было весело. Да и вообще. Сначала 5 электриков просто нам отказали, некоторые просто обещали и не приезжали. Потом кофейную машину почему-то привезли раньше барной стойки. А когда пытались включить кофемолку, оказалось, что не работают розетки. И еще много таких магических штук было: экспресс-вступление в бизнес, как говорится».



Заведение назвали «Охра». Открылись в день рождения супруги. Первыми гостями были соседи и прохожие. Вадим говорит, что с соседями удалось быстро наладить отношения:

«Все выходит, если относиться друг к другу с уважением. Сначала некоторые соседи боялись, что во дворике будет много столиков. Что кто-то будет курить под окнами и т.д. Это вполне нормальные опасения, так что мы просто следим за этим, заботимся о территории, делаем так, чтобы всем было уютно и комфортно».

24 февраля 2022 кофейню закрыли: отдали волонтерам кофе и молоко через знакомых и выехали из города. Вернулись в мае и фактически перезапустили заведение заново.

Все время экспериментируют с новыми напитками: делали кофейные «сауэры» на основе ежевики и вводили в меню «шейкерато»: дабл шот эспрессо, взбитый в шейкере со льдом и тростниковым сахаром.

Вадим говорит, что самое интересное в этом бизнесе – новые невероятные люди, с которыми можно встретиться в кафе.



А еще рассказывает о том, что, несмотря на войну, хочет создавать музыку: «Я ужасно скучаю по турам и концертам. Это кайф, когда что-то записываешь и создаешь. Что бы ни происходило, ты не можешь остановить поток мыслей в своей голове. Надо давать себе право не эксперимент. Создание трека – это как игра с самим собой. История принимает форму, постепенно наращиваются смыслы, сочетаются случайности. Ты бесконечно задаешь себе вопрос, ведешь диалог с собой и со всеми вокруг. Так появляется музыка».

Летом Вадим выпустил трек «Счастливый», а в сентябре «Тем кто». Сейчас работает над альбомом.