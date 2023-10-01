30 заведений, которые открылись в Киеве в сентябре

Перезапуск ресторана корейской кухни с более чем 20-летней историей, ресторан-трансформер, паб с вечеринками и стендапами, кафе в исторической беседке на ВДНГ, трехэтажный фудхол и украинский стритфуд. Собрали новые места, появившиеся в Киеве в сентябре.

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Перезапуск в формате ресторана винного бара от Goodwine на Мечникова. Обновленное меню разработал шеф-повар заведения Сергей Хегай, в его основе – микс европейской и азиатской кухонь.

Готовят из сезонных овощей и фруктов по принципу zero waste кулинарии, используют уникальные редкие продукты. Традиционно будут угощать вином и устраивать закрытые ужины.

Цены: хлеб с маслом – 85 грн, салат с говядиной – 350 грн, тако с осьминогом – 270 грн, азиатский суп с уткой – 330 грн, дорадо на пару – 560 грн, жареный рис с креветками – 320 грн, рыбой – 350 грн /100 г, брауни с вишней – 270 грн.

Адрес: ул. Мечникова, 9

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Крафтовая пивоварня «2085» открыла одноименное заведение в ЖК «Галактика» возле станции метро Левобережная. Его запуском занимался управляющий партнер и главный пивовар «2085» Назар Дребот.

В меню – пиво "из будущего" и авторские хот-доги. В планах – сеть пивных в столичных ЖК и запуск франшизы.

Цены: 2085-1 Bohemian Pilsner – 79 грн; 2085-17.1 Solero 2X Neipa – 99 грн; 2085-19 West Coast Ipa – 89 грн; 2085-28 Strawberry Banana Mango Sour – 109 грн; хот-дог Classic New York – 119 грн; хот-дог Kids Chicken – 99 грн; жареный батат с трюфельным соусом – 99 грн.

Адрес: ул. Евгения Сверстюка, 6Е

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Коктейльный бар от сети Konteyner открылся недалеко от станции метро "Лыбидская". Предлагают коктейли, вино, пиво, крепкий алкоголь и безалкогольные напитки, можно заказать закуски.

Декларируют нестандартный подход к обустройству барного пространства и демократичные цены.

Цены : коктейль Boulevardier – 130 грн., коктейль Hugo – 150 грн., коктейль Dry Martini – 120 грн., бокал вина Castello di Radda Chianti Classico – 165 грн., тарелка артишоки, томаты, перцы и оливки ночевала – 270 грн.

Адрес: ул. Академика Филатова, 2/1

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Новое заведение с кофе, вином и коктейлями в центре Киева, позиционирующее себя как «место хороших людей».

Кроме напитков в кафе можно приобрести предметы декора и посуду, изготовленную из бутылок из-под вина и алкоголя.

Цены: капучино – от 60 грн, фильтр – от 50 грн, тарелка сырная маленькая (камамбер, “Рамзес”, рисовые чипсы, каперсы) – 160 грн, круассан классический – 65 грн, пай в ассортименте сладкий или соленый – 90 грн, вино – от 80 грн/бокал.

Адрес: ул. Олеся Гончара, 8/5

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В ЦУМе открылось заведение от Ponchyk Boy и компании «Техно Еж», учредители называют новый формат «Айфончик и Пончик».

Корнер коллаборации стал первым в ЦУМе магазином с техникой Apple и аксессуарами для нее, в нем будут доступны все сервисы и услуги, которые предлагает «Техно Еж». Специально для центрального универмага шеф-повар Ponchyk Boy Алексей Маурин разработал новинку – золотой шоколадный пончик Том.

Цены: пончик "маслоТОМ" с заварным кремом и джемом из черной смородины – 89 грн, пончик "Назар" с абрикосовым джемом – 99 грн, пончик "Эмиль" в шоколадной глазури – 79 грн.

Адрес: ул. Крещатик, 38 (6 этаж, фудкорт)

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Ресторан корейской кухни с более чем 20-летним стажем обновил концепцию и переехал в новое помещение возле КПИ.

Теперь в заведении почти 60 посадочных мест, большинство из которых за столами, специально оборудованными для корейского барбекю: у них металлическая поверхность и вытяжка над ними.

Среди других позиций меню – основные блюда, рис, рыба и морепродукты, пельмени (вареные, жареные или паровые тинманду) и 14 видов супов. Есть безалкогольные напитки.

При ресторане работает магазин, где можно приобрести продукты из Кореи.

Цены : суп рамён - 210 грн, чапче (бататовая лапша со свининой, кальмарами и овощами) - 270/320 грн, токпокки (рисовые клецки в остром соусе кочудян с овощами) - 285 грн, кимчиком и яичницей) – 220 грн, пульгоги женсик (паровой рис с говядиной) – 240 грн, кунманду (жареные пельмени со свининой и говядиной) – 320 грн.

Адрес : просп. Берестейский, 31

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Ресторан авторской кухни в помещении бывшего завода "Арсенал". Владельцы позиционируют заведение как ресторан-трансформер: до 16:00 здесь предлагают завтраки и обеды, с 12:00 до 18:00 – время для Afternoon Tea, а с 18:00 можно заходить на гастрономический ужин.

Для приготовления блюд используют сезонные украинские продукты.

Цены: овсяная каша с амарантом, орехами и сыром – 155 грн; рикотники с крем-фрешем, кюли из бузины и маслом из листьев смородины - 215 грн; гранола с кокосовым йогуртом, карамелизированным персиком и тарахоновым маслом - 260 грн; разноцветные томаты с любистковым желе – 275 грн; ягодный бриош-пудинг и мороженое нуазет – 185 грн.

Адрес: ул. Князей Острожских, 8

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На территории жилого комплекса "Лико-Град" перезапустили кафе Bloom – теперь оно имеет новую концепцию, меню и дизайн, в котором воспроизвели атмосферу «летней кухни у бабушки».

В обновленном кафе готовят завтраки целый день, есть боулы, сэндвичи, круассаны, первые и основные блюда, десерты и кофе. Для четырехлапых гостей можно заказать беззерновое печенье с бататом и конфеты с уткой.

Цены: сырники с кокосовым йогуртом и карамелизированными персиками – 198 грн, английский завтрак – 275 грн, боул с креветками – 298 грн, веганский боул – 175 грн, мелт с ростбифом – 225 грн, митболы с рисом и киноа – 245 грн, двойной капучино – 76 грн.

Адрес: ул. Михаила Ломоносова, 46/1

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Кофейня на территории ЖК Svitlo Park возле станции метро «Выдубичи», которую открыли два друга – Андрей и Александр. Они хотели создать пространство, где будет собираться тусовка друзей, поэтому называется заведение Bo, что означает «друг» или «товарищ» на английском сленге.

В меню кафе – кофе, круассаны, макароны и завтраки. В планах - сотрудничество с известными пекарнями Киева, также будут проводиться различные мероприятия.

Цены: эспрессо – 45 грн, допио – 55 грн, капучино – 60 грн, латте – 65 грн, флэт-вайт – 70 грн, фильтр – 60 грн.

Адрес: Столичное шоссе, 1-А

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Bunny Pub

Новый паб с вечеринками и стендапами на Подоле, открывшемся в помещении ирландского паба O'Connor's. В меню – закуски, брускетты, салаты, супы, бургеры и стейки, десерты. Есть раздел с вегетерианскими блюдами. В карте напитков – крепкий алкоголь, мини- и классические коктейли, коктейли Badass, пиво и вино. Можно заказать кофе или безалкогольный коктейль.

Действуют акции и скидки на еду и алкоголь, на вечеринках напитки по специальным ценам.

Цены: куриные нагетсы – 220 грн, тар-тар из креветок – 330 грн, брускеты с ветчиной – 155 грн, сырный крем-суп – 120 грн, бургер украинский – 199 грн, дерун с шампиньонами – 175 грн, эспрессо – 35 грн, коктейль безалкогольный кокос – 55 грн, "Текиловый рассвет" – 210 грн.

Адрес: ул. Хорива, 15/8

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Кофейня-скейтшоп в урбан-парке на ВДНХ. Заведение открыли Pro Boardshop, которые занимаются продажей снаряжения для скейтбордов и хотят познакомить горожан со скейтборд-культурой.

В Coffee Spot предлагают все виды кофейных напитков, в том числе на растительном молоке. Есть матчи, лимонады, какао, комбуча и другие напитки. К ним можно заказать сэндвич или десерты.

Цены: фильтр – 45/60 грн, капучино – 60/70 грн, матч-лате – 75 грн, какао – 55 грн, эспрессо-тоник – 85 грн, лимонады – 90 грн, чай – 50 грн.

Адрес: просп. Академика Глушкова, 1 (20 павильон)

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Еще одно новое заведение на ВДНГ – в исторической восьмиугольной беседке с колоннами начал работу матча-бар от владельцев Takava Coffee-Buffet.

Предлагают матчу с тоником, молоком, игристым и пюре каламанси, гибридом кумквата с мандарином. Также есть кофе, чай и лимонад.

Это уже второе заведение Dot в Киеве. Первый открыли в 2021-м на Бессарабке как кафе, однако затем сменили концепт на матч-бар.

Цены: матча-капучино — 105 грн, матча-тоник — 145 грн, матча Sparkling - 145 грн, матча с пюре каламанси — 145 грн, эспрессо — 75 грн, эспрессо-тоник — 145 грн, флэт-вайт — 95 грн, какао — 105 грн.

Адрес: просп. Академика Глушкова, 1

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Украинский стритфуд в центре города. В меню заведения – бургеры с локальными продуктами и пиво от крафтовых пивоварен.

Основная линейка насчитывает пять бургеров: для «бессарабского» готовят соус – вариацию на тему традиционного бессарабского блюда манджа, для «нежинского» соус на основе маринованных огурцов. К бургерам можно заказать картофель или батат.

Цены: бургер классический – 140 грн, бургер «Нежинский» с говядиной, чеддером, овощами и фирменным соусом – 210 грн, картофель по-крестьянски – 65 грн, батат – 150 грн, пиво Dnipro city MOVA – 110 грн, лимон вишня - 75 грн.

Адрес: ул. Лютеранская, 10А

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Десятый гриль-бар сети Gremio Grill открылся на Большой Житомирской. Он оборудован печами-хосперами на древесных углях, чтобы готовить для гостей здоровую пищу на огне.

В меню – бургеры классические и фантазийные, шаурма, салаты, шашлык, овощи гриль, десерты. Есть вегетарианские блюда.

Цены: бургер «Гремио» – 180 грн, веган-бургер – 235 грн, вишневый бургер – 230 грн, салат с телятиной – 229 грн, шаурма с курицей – 160 грн, бокс «Семейный» (четыре бургера и четыре порции картофеля гриль) – 970 грн, торт «Красный бархат» – 135 грн

Адрес: ул. Большая Житомирская, 38

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Одиннадцатое кафе сети начало работу возле Планетария. Эту локацию называют самой кофейной из всех и единственной, где пекут хлеб и продают кофе собственной обжарки на вес.

Цены: эспрессо – 59 грн, капучино – 69 грн, безлактозное латое – 89 грн, двойной фильтр – 79 грн, масала – 139 грн, лимонад с матчем и огурцом – 129 грн, розовое какао – 89 грн.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57-61/3А

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Новое pet friendly кафе на Позняках. В меню – кофейные напитки, лимонады и десерты (нуга и макароны). Есть сэндвичи.

Цены: эспрессо – 28 грн, капучино – 35/55 грн, латте – 45/65 грн, матча шот – 50 грн, эспрессо тоник – 60 грн.

Адрес: просп. Григоренко, 36-А

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Кафе с джанк-фуд кухней и Бердичевским пивом возле Львовской площади. Основатель заведения Юрий Мельник описывает его как соседский бар на районе.

В меню – бань ми, сэндвичи, бургеры, супы и картофель фри в виде смайлика. К блюдам можно заказать вино, пиво, текилу, сидр, коктейли и лимонады.

Дизайн интерьера кафе занималась студией AKZ Architectura. В выходные в Киевгаз планируют проводить вечеринки. Особое место в заведении – зеркальный туалет.

Цены: бань ми из тофу – 250 грн, батат фри с соусом на выбор – 165 грн, тако с томленой телятиной – 240 грн, микс картофеля фри - 120 грн, "бердичевское" пиво – 80 грн, хаус-коктейли – 220 грн коктейль "Шери Лэйди" – 220 грн.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 14А

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Кафе с блюдами израильской и тайской кухни на Подоле, где решили сломать стереотипы и доказать, что израильская кухня – это не только хумус, фалафель и шакшука.

За меню отвечает шеф-повар, 15 лет живший в Израиле и обучавшийся у мастеров из Тайланда. Есть завтраки, супы, боулы, хумус, мезе, вок, салаты, традиционные блюда израильской и тайской кухни. К блюдам предлагают вино, коктейли, чай, кофе, матчи, лимонад, фреши. Открытая летняя терраса.

Цены: шакшука сливочная – от 190 грн, "сырники, которых вы еще не ели" – 190 грн, том ям – 290 грн, спринг-ролл с креветкой – 190 грн, суп с зеленой чечевицей – 140 грн, хумус с сердечками – 170 грн, крылышки в тайском стиле – 200 грн, жареный банан с манговым сорбетом – 150 грн.

Адрес: ул. Спасская, 5

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Новое кафе на Позняках с кофе, десертами и вином от украинского производителя «Шато Чизай». В вино подают сыр камамбер или бри с клюквенным соусом.

Для гостей кофейни оборудован минибалкон с видом на улицу, есть кресло-качели, книги и раскраски для малышей.

Цены: эспрессо – 40 грн, капучино – 55/75 грн, латое – 60/75 грн, лимонад – 70 грн, мохито – 75 грн, макаронс – 55 грн, вино – 50 грн/100 мл.

Адрес: ул. Урловская, 5

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Matataki

Кафе с блюдами разных стран Азии в ЖК Seven. В меню – супы рамен, жареная лапша и традиционные китайские пельмени, приготовленные по тайному рецепту шеф-повар из Китая. Есть экзотические безалкогольные напитки, кофе и чай.

Цены: тофу с чесночным соусом – 100 грн, рамен со свиными ребрами – 179 грн, жареная лапша с капустой – 149 грн, рис жареный с креветками – 210 грн, курица гун бао – 220 грн, жареные яйца с помидорами - 149 грн, напиток из китайских слив – 50 грн.

Адрес: Днепровская набережная, 16Д

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Заведение от команды «Министерства шаурмы». Предлагают десять видов завтраков (разнообразные «утренние тарелки», пурпурные панкейки, полента с абрикосом, трюфельная овсянка), десерты и выпечку. В меню несколько видов круассанов, шу, торты, пудинги и десерты в банках. Среди напитков предлагается кофе и вино.

Цены: ванильный шу — 85 грн, десерт в банке "Три молока" — 185 грн, круассан матча - 150 грн, торт "Черный лес" — 230 грн, капучино — 80 грн, бенедикт с лососем на хешбрауне — 380 грн, трюфель — 200 грн, сырники с кремом и вишнями — 245 грн, полента с абрикосом в лавандовом сиропе — 180 грн.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 32

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Новое украинское бистро от Евгения Клопотенко и Инны Поперешнюк, которое начало работу недалеко от метро "Арсенальная". Еще до открытия формат "Полтавы" описывали как "манифест одному из самых гастрономических регионов Украины со своим культом еды".

В меню заведения – "кныш Котляревского" (картофельный кныш с соусом из демигласа и сметаны, жареными вешенками, гуслянкой), миргородское сало с ромашкой, белый борщ на курином бульоне, полтавское мясо и шпундра. Есть настойки, авторские коктейли, посвященные известным деятелям украинской культуры, украинские и мировые вина.

Цены: белый борщ – 225 грн, печеный цыпленок с качаной кашей, соусом из копченых груш и ферментированным квасцом – 350 грн, клецки с персиком и гуслянкой – 260 грн, миргородское сало – 110 грн, селедочное сливочное масло – 165 грн.

Адрес: ул. Князей Острожских, 8

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В здании "Укркоопсоюза" на Крещатике начал работу книжный магазин Rodovid, в помещении которого работает кафе Rid.

В Rodovid можно приобрести книги украинских издательств, в частности А-ба-ба-га-ла-ма-га, Фолио, Зеленый пес и Издательство Марка Мельника. Проводятся различные мероприятия.

Запуск кафе консультировала команда Takava Coffee-Buffet. В меню – классические кофейные напитки, кофе ручной подготовки, чаи, лимонады и выпечка собственного производства.

Цены: эспрессо – 75/85 грн, фильтр-кофе – 75/85 грн, капучино – 75/85 грн, латое – 95 грн, лимонад «Тархун» – 105 грн.

Адрес: ул. Крещатик, 7/11

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Rise & Shine

Кофейня в ЖК «Львовский» на Петропавловской Борщаговке. К кофейным напиткам предлагают обычные и веганские десерты, есть эклеры, макароны, мочи, орешки со сгущенкой, пирожные. Также готовят сэндвичи и салаты.

Цены: макарон – 45 грн, веган-десерты – 60 грн, орешек со сгущенкой – 35 грн, капучино – 45/50 грн, латте – 60/65 грн, какао – от 50 грн, лимонады – 50/60 грн.

Адрес: ул. Львовская, 1-А

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Паб для мотоциклистов возле метро Шулявская. Здесь предлагают завтраки, супы, салаты, закуски, основные блюда и бургеры. Есть разливное пиво, крепкий алкоголь, коктейли и шоты.

Планируют проводить мотоциклетные мероприятия, в том числе поездки и тематические праздники. Будет звучать живая музыка.

Цены: шакшука – 120 грн, стейк из свинины – 230 грн, сковорода с грибами – 150 грн, пельмени фри со сметаной – 150 грн, бургер с курицей – 195 грн, эспрессо – 30 грн, Whiskey Sour – 240 грн, разлив – 60/80 грн.

Адрес: просп. Берестейский, 45

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Кафе с кофе и завтраками целый день открыли на Соломянке. В меню – бургеры на гриле, сладкие и соленые круассаны, авокадо-тост с яйцом-пашотами и сырники с джемом.

К чаю и кофе предлагают макароны, овсяное печенье, брауни и Киевский торт.

Цены: сэндвич с индейкой – 95 грн, авокадо-тост с яйцом-пашот – 180 грн, салат с лососем – 165 грн, круассан с индейкой – 85 грн, бургер с телятиной и яйцом – 160 грн, боул с креветками – 175 сырники с клубничным вареньем – 110 грн, эспрессо – 32 грн, капучино – 50 грн, чай – 50 грн.

Адрес: ул. Ереванская, 31/1

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Первое заведение "Пирожковая "Тетя Клара" с кулинарией открылось на Воздвиженке, а позже – в центре Подола и на Лютеранской.

Приготовленная еда продается в боксах: основное блюдо и гарнир. Отдельно можно купить салаты, первые блюда и десерты. Есть доставка.

Цены: борщ со свининой - 80 грн, рис с овощами и курицей терияки - 150 грн, котлета по-киевски с картофельным пюре - 150 грн, вареники с телятиной - 120 грн, гречка с котлетой из свинины - 150 грн, творожники – 120 грн.

Адрес: ул. Воздвиженская, 22; ул. Константиновская, 19; ул. Лютеранская, 7/10

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Открывшийся в бывшем помещении азиатского бистро Chang ресторан современной украинской кухни.

И в интерьере, и в меню азиатские детали сочетаются с украинскими: на лице Будды можно заметить украинский орнамент, а в меню найти украинский рамен с куриными кнелями. Вареники подают вареные и жареные с четырьмя вариантами начинок в стиле фьюжн. Есть отдельный "котлетка-бар" с разными видами котлет, котлету по-киевски готовят с водорослями вакаме.

Цены: тюлькаброт с маринованными томатами и чесноком конфи – 220 грн, вареники с картофелем, боровиками и шиитаке – 245 грн, украинский рамен – 185 гривен, красный борщ с печеной уткой – 335 гривен, котлета по-киевски – 365 гривен.

Адрес: ул. Ярославов Вал, 23а

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Фудхолл с шестью гастрономическими форматами и баром начал работу на Крещатике. Это новый проект ресторатора Евгения Чернышенко.

Заведение имеет три этажа и разделено на корнеры: бургеры, азиатская кухня, суши, пицца, шаверма, паста и салат, бар.

Работает фудхолл в формате самообслуживания: после заказа за кассой гость получает пейджер, извещающий о готовности блюд. Помочь с заказом может менеджер заведения.

Цены: «Филадельфия» с лососем и авокадо – 289 гривен, пицца «Маргарита» – 185 гривен, шаурма с курицей – 159 гривен, паста пять сыров – 210 гривен, боул с картофелем и баварской сосиской – 149 гривен, лимонад » – 45 гривен, мочи – 99 гривен.

Адрес: ул. Крещатик, 24

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Заведение с азиатскими напитками возле площади Украинских Героев. Подают напитки по классическим рецептам, авторские коктейли с топингами и бабл-ти, адаптированные «под европейский вкус». Также в меню есть лимонады и сладости – моти, макароны и мороженое.