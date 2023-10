Просто скинь донат: Василь Байдак, Антон Тимошенко, Раміль та Аміль Насірови – про креативні збори мільйонів на ЗСУ

Після 24 лютого 2022 року в Україні стався бум стендапу – українські коміки збирають кількатисячні зали у містах і мільйони переглядів на YouTube. А ще регулярно запускають збори на ЗСУ і вигадують усе креативніші способи залучити аудиторію до допомоги військовим. Співають, знімають кліпи, влаштовують творчі колаборації.

Читайте також: 10 популярних стендапів про життя під час війни від українських коміків

Поговорили з найвідомішими стендаперами – Василем Байдаком, Антоном Тимошенком, Рамілем та Амілем Насіровими з групи Курган & Agregat про їхні креативні збори на ЗСУ.

Василь Байдак: “Якщо треба скакати з бубном – будемо скакати…”

“Просто скинь донат…” – цей кліп, знятий на Щекавиці у жовтні 2022 року, буквально підірвав український Instagram. Тоді комік Василь Байдак переспівав на свій лад олдскульний хіт американського джазмена Гровера Вашингтона-молодшого Just the Two of Us, яку виконував інший американець Білл Візерс.

Ідеї збирати у подібний спосіб кошти на потреби української армії у той час вже поступово втілювалися, але, здається, що саме з цього моменту розпочався відлік того, як це робити оригінально та креативно. І смішно.

“Пісню про донат ми придумали з дружиною Лізою, - розповідає Василь Байдак, - Хотіли якось швидко зібрати 500 тисяч гривень на антидронову рушницю. І аби збір не затягнувся, необхідно було, щоб його побачило якомога більше людей, відповідно треба, щоб якомога більше людей репостнуло. А значить необхідно було знайти якусь формулу, аби люди це активно “шерили”. Тому ми вигадали гарну комбінацію: взяти якусь популярну пісню, придумати рядки, які б в’їлися у голову та зробити гарний та смішний відеоряд, яким захочеться поділитися навіть тим, хто не репостить збори”.

Близько тижня у Байдака і його дружини Єлизавети Сазонової пішло на вигадування самої ідеї, а от її реалізація відбувалася швидко.

“Йшов дощ, було холодно, дівчата замерзли, я теж замерз, тому ми швиденько все відзняли і побігли відігріватись чайочком на “Автостанцію”, де пригостили усіх учасників знімального процесу піцою, було дуже смачно”, – згадує Василь. І додає:

“Я вважаю, що ідея з кліпом повністю себе виправдала. Він дуже гарно зайшов. Ми просто ніби зняли рядок, який висів у повітрі – “Просто скинь донат”. Він вистрілив, він став фольклором, його повторюють. Ми зібрали понад 700 тисяч, придбали рушницю, а решту витратили на більш дрібні потреби – рації чи “мавіки”, вже не пам’ятаю”.

На цьому Байдак і компанія, звісно, не зупинилися – давній шлягер Олександра Пономарьова у його виконанні перетворився на “Він чекає донати”. Також була записана власна версія хіта “Піду втоплюся” у двох частинах. З’явився “Требабус” – кавер на хіт французького виконавця GaëL Faye, а на YouTube він запустив комедійний лайфхак-серіал “Давай, зберись” про те, як краще робити благодійні збори.

“Ми продовжуємо займатися зборами для війська, - розповідає Байдак, - стараємося, щоб їх було більше і щоб вони були більшими за сумами.

Зараз ми просуваємо декілька джерел фінансових надходжень: кліпи у Інстаграмі, стендап-виступи, відсоток з яких йде на допомогу армії, аукціони, куди мене вже запрошують у якості ліцитатора, де ми продаємо різні речі, а виручені кошти передаємо на армію. Ще один спосіб доходів – закордонні тури, нещодавній у нас був у Великобританії, де ми з дружиною зібрали 3 мільйони гривень безпосередньо на ЗСУ”.

Мене трішки харить це ниття, коли кажуть, що заради зборів тепер треба з бубном танцювати, або голяка стрибати. Ну так, треба. І що? Не збирати тепер? Давайте сядемо і разом заплачемо з цього приводу? Можете скільки завгодно нити про бубен, а ми будемо з ним скакати, і подивимося, чий ККД буде більше.

Кожен збирає як може, і я не бачу жодного питання у цьому – якщо треба танцювати з бубном, то я буду, бо він у мене є, і я знаю як це робити”, – додає Байдак.

Антон Тимошенко: “Ми вивели війну у тренди Тік-Току”

Зборів стає все більше, і планка їхньої креативності мала би підніматися вгору. Що і сталося два місяці тому – у вересні цього року на українському Інстаграмному горизонті з’являється п’ятірка велетнів під назвою Badstreet Boys.

“Гурт вашого дитинства і нашої старості возз’єднався, аби вразити усіх своїм вокалом, стилем і Олегом” - анонсували нову музичну “бомбу” автори збору на 5 мільйонів.

Кліп так і зветься – “Збір любові на 5 мільйонів”. Олег – це комік Олег Свищ, один з учасників імпровізованого бойз бенду. Крім нього у гурті – невтомний Байдак, стендапер Антон Тимошенко, комік Слава Кедр та співак Володимир Дантес.

Поки десь за океаном вже дорослі кумири мільйонів дівчат Backstreet Boys гадали – робити реюніон чи ні, за них це зробили українські гумористи, переспівавши їхній хіт I Want It That Way і відзнявши його у максимально наближеному до оригіналу інтер’єрі, та ще й піднявши суму збору. У результаті за 12 годин було зібрано 7 мільйонів гривень на бойові “пташки”.

“Ідею зібрати бойз бенд і зробити з цього донатну історію вигадав я, - розповідає Антон Тимошенко, - Також домовився з НАУ про те, що ми у них познімаємо біля пам’ятника з літаком, але нас пустили в ангар. Основу тексту написав Юрій Карагодін, сценарист команди КВК “Дніпро”, потім усі трохи дописували по шматочку. Всі взяли участь у написанні, тому текст вийшов таким колективним. Слава Кедр домовився з продакшеном, і ми досить вдало все відзняли.

Коли ми прийшли в ангар, охоронець нам каже: “А хочете, я вам включу “вертушку”? Ми: “Звісно, хто ж відмовиться?”.

Увімкнув гелікоптер, запрацювали лопаті літака, а потім, коли дозволили навіть залізти на крило літака, Дантес взагалі відірвався – стрибав, як скажений, що зробило наш кліп по-справжньому голлівудським. Варто зазначити, що жоден літак під час зйомки кліпу не постраждав”.

Відео отримало неймовірний резонанс та шалений розголос: ми зібрали 7 мільйонів гривень з самої пісні, крім того ми створили мерч – щоденники, календарі, футболки та досі непогано продаємо їх. Все це я також розігрую на аукціонах у різних містах.

Були міста, де люди купували футболки із зображенням Badstreet Boys за 10 тисяч гривень, або ж календарі за 5-6 тисяч. Загалом дуже успішний кейс вийшов, думаю, це правильне попадання, і таким чином працює ностальгія.

Зазвичай до цього музичні збори робили люди, які з музикою не дружать – я, Байдак, ще хтось, а професійні музиканти випадали з цієї історії. Та ось нещодавно до естафети музичних зборів доєдналася Дорофеєва, і, як на мене, у неї це вийшло гарно. Сподіваюся, це буде поштовхом для інших музикантів включатися у цю історію, бо просто виступати з концертом, “популяризувати вітчизняну культуру у світі” (Антон промовляє цю фразу з іронічним пафосом – БЖ) – це, звичайно, важливо, але зараз треба бути практичним, і необхідно збирати гроші на армію. Бо інакше культури не буде”.

Тимошенко міг би влаштувати майстер-клас будь-кому з вітчизняних селебрітіз про те, як організовувати збори. Минулого року він увійшов до списку “30 до 30” українського видання Forbes, що складається з молодих українців віком до 30 років, які вразили країну й світ. Там про нього сказано лаконічно: “Збирає тисячі людей у залах і мільйони гривень на ЗСУ”.

“У турі “На межі” з аукціонів зібралося близько мільйона гривень, - розповідає Антон, - це не рахуючи аукціону у Палаці “Україна”, там декілька лотів було. Наприклад, зустріч з Притулою ми продали за 400 тисяч.

Найбільша сума, яку ми зібрали за один мій стендап-виступ – 600 тисяч гривень, сталося це під час концерту в ті же “Україні”. Могли би і більше, але час на виступ був обмежений. Під час туру було й таке, що у одному місті вдавалося зібрати 100 тисяч гривень за один виступ.

Історія про те, що люди стали менше донатити, є не зовсім вірною, просто зараз дуже багато зборів відбувається. Раніше збір на 2 мільйони – це було щось “вау”, а зараз це типовий збір, які роблять багато волонтерів чи лідерів думок. Такий час, що звичайним збором ти не зачепиш емоційно людину, треба створити щось таке, чим вона захоче сама поділитися, а збір – це вже додаткова додана вартість, треба продавати контент. Бо донатний ринок – це просто маркетинг”.

Антон каже, що ми зараз живемо в такому світі, що аби привернути увагу, необхідно вигадувати щось максимально оригінальне, “і це не стосується зборів”.

"У нашому випадку свою роль зіграла війна. Якби ми тут просто помирали без гарних відосів, на нас би ніхто не звернув увагу. Ми зробили війну вірусною для соцмереж, вивели війну у тренди Тік-Току і, на жаль, це єдиний варіант зачепитися за увагу людей.

За тобою емпатично слідкуватимуть тиждень чи місяць твоєї війни, а для того щоб тримати увагу рік чи два треба створювати контент”.

“Оце ви кончені, но в кінці про збір хорошо сказали”

Аміль Насіров

Це цитата, якою починаються випуски Youtube-шоу “Між двома українцям”. Якщо у випадках, описаних вище, коміки почали співати і влаштовувати музичні збори, то Рамілю та Амілю Насіровим з групи Курган & Agregat навпаки довелося пройти шлях з хіп-хопу до гумористів, а потім вигадувати цілу серію Youtube-зборів.

Один з них – дивне розмовне шоу у якому брати, підглядаючи у папери, задають максимально придуркуваті питання своїм гостям і, таке враження, знущаються над ними, собою та глядачами. Та, судячи з переглядів та швидкого збору, глядачам це подобається.

“Нам запропонувала зробити цю програму стендаперка Наташа Гаріпова, - розповідає Аміль Насіров, - Вона розповіла, що волонтер Михайло Пуришев збирає на базовий рятувальний комплект для людей у прифронтових містах, а конкретніше – спеціальне обладнання для розбору завалів у Авдіївці. Ціна питання – півтора мільйони гривень. Ми розуміли, що це дуже важлива річ і необхідно швидко підключатися. Ідея нам вцілому сподобалася, ми трошки відредагували текст під себе, а вже на знімальному майданчику було багато імпровізації, щось додавалося вже по ходу. Зробили чотири відео, але необхідна сума зібралася вже після виходу другого. Найсмішніше вийшло з Оленою Кравець, помітно, що вона трохи розгубилася, бо не очікувала наших питань, а тому не знала що відповідати. У результаті ми записали все з одного дубля”.

Необхідність креативних зборів на ЗСУ Аміль Насіров коментує лаконічно: “Без варіантів, це добре, коли публічні люди допомагають військовим і коли вони це демонструють у різний спосіб”.

Марк Куцевалов: “Заради зборів можна не спати 36 годин”

В одному з епізодів до Насірових завітав багаторічний учасник “Ліги Сміху” комік Марк Куцевалов, який обрав, мабуть, найнепростіший спосіб привернути увагу до своїх зборів: він ходить у піші походи Україною на величезні дистанції, іноді йде безупинно, не спить по 24 чи більше годин. І планка його зборів та кілометраж походів тільки зростають.

У вересні цього року Марк пройшов з Києва до Херсона і зібрав 40 мільйонів гривень на 6 машин для цивільного розмінування деокупованої території. У другій половині жовтня він оголосив про амбітний ультрамарафон: він вирушає з Чернівців і планує дістатися за добу до Кам’янця-Подільського. І якщо протягом доби банка не наповниться на 5 млн гривень, то повернеться у містечко Ділове Закарпатської області, звідки дістався Чернівців, і знову почне свій шлях.

Дорогу з перешкодами, такими як болотиста місцевість чи переправа через Дністер було подолано, сну, як повідомив Марк у Instagram, не було 36 годин, але сума у 4 мільйони 600 тисяч трохи не дотягнула до поставленої мети. А тому комік, як і обіцяв, повернувся, і тепер розпочинає новий похід у тисячу кілометрів. Кожен з них він перетворює у захоплююче реаліті-шоу у своєму Інстаграмі, і за географічними переміщеннями Марка спостерігають тисячі людей.

У день, коли комік вийшов з нами на зв’язок і пообіцяв відповісти на наші питання, відбувалося наступне: у центрі закарпатського міста Рахів, неподалік місцевої православної церкви просто неба було встановлене вінтажне залізне ліжко. У ньому лежав вкритий ковдрами (нагадаємо, на дворі кінець жовтня) Марк Куцевалов разом із собакою Трініті, яку підібрав під час одного з походів, і, як свідчить відео у Instagram, планував це робити до тих пір, поки на банці не збереться сума у 5 мільйонів гривень. Ті, хто спостерігав за перфомансом Куцевалова наживо, приносили йому не лише готівку, а й їжу з гарячими напоями.

Ночувати на вулиці – таке собі задоволення, і сума була зібрана менш ніж за добу, тому наступного дня Марк вирушив у свій новий похід у тисячу кілометрів, так і не відповівши на наші питання. Розуміємо, не на часі.

Тим часом ми продовжуємо стежити за сторіз Марка Куцевалова і донатити. Він наполегливо рухається десь у глухій темряві, і з його вуст виривається трохи нецензурних слів, бо щойно він ледь не провалився у яму у якомусь закарпатському лісі. Та попри це – піднімається і продовжує йти. І, впевнені, ні за що не зупиниться.