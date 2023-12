Джамала вошла в тройку самых популярных мировых исполнителей на Spotify в 2023 году

Украинская и крымскотатарская певица Джамала попала на третье место в глобальном плейлисте Spotify Equal 2023.

Об этом артистка написала в своих соцсетях.

Недавно стриминговая платформа Spotify подвела итоги 2023 года и назвала самые популярные песни в мире и каждой стране. Джамала попала в топ-3 глобального плейлиста Spotify Equal 2023 с песней Take Me To A Place из ЕР «Поклик».

На первой строчке оказались румынская певица INNA и американская певица и пианистка Алиша Киз.

В марте 2023 года Джамала стала первым украинским амбассадором подборки Equal от Spotify.

Фото: Джамала