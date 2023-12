Джамала увійшла у трійку найпопулярніших світових виконавців на Spotify у 2023 році

Українська і кримськотатарська співачка Джамала потрапила на третє місце в глобальному плейлисті Spotify Equal 2023.

Про це артистка написала у своїх соцмережах.

Нещодавно стрімінгова платформа Spotify підбила підсумки 2023 року й назвала найпопулярніші пісні у світі й у кожній країні. Джамала потрапила до топ-3 глобального плейлиста Spotify Equal 2023 із піснею Take Me To A Place з ЕР «Поклик».

На перших сходинках опинилися румунська співачка INNA й американська співачка й піаністка Аліша Кіз.

У березні 2023 року Джамала стала першою українською амбасадоркою добірки Equal від Spotify.

Фото: Джамала