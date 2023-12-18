Как праздновали Рождество в украинских крыивках и лондонских бомбоубежищах

Новогодние елки устанавливали в военных госпиталях во время Первой мировой, а благотворительные организации привозили праздничные деревья для семей военных во время Второй.

Для елок находили место в лондонских бомбоубежищах во время "Блица" и в украинских повстанческих крыивках.

Елки украшали фотографиями любимых и игрушками, сделанными из старых лампочек.



Собрали 9 историй о том, как во время разных войн в мировой истории елки становились символом надежды и помогали держаться перед лицом испытаний.

Елки, украшения и подарки в военных госпиталях, 1917 год

Елка в госпитале Мари-ле-Пор на Западном фронте, 1917 год. Фото: IWM

Военный госпиталь – место, которое сложно ассоциировать с праздником. Но медсестры все равно пытались украсить палаты, чтобы хоть немного развлечь раненых военных: приносили игрушки из дома, делали украшения из ваты и марли.

Вот как вспоминала свою работу на Рождество во время Первой Мировой медсестра военного госпиталя Маргарет Каллендар:

"Я сама делала все украшения для своей палаты. Два Рождества подряд! Другие медсестры помогали мне, но я придумала все сама… Я даже сделала домик со снегом сверху и светом внутри, окнами и т.д. А на темно-синем фоне я устроила ночное небо. У меня были маленькие полярные медведи, их я поставила впереди, добавила снег и маленькие хижины тоже. А еще были гирлянды в виде снежинок!"

Некоторые больницы, например госпиталь в Мари-ле-Пор на Западном фронте, даже устанавливали большие украшенные елки в холле.



Также медицинский персонал и благотворительные организации пытались передать раненым подарки: пачку сигарет, кисет, унцию табака или что-то подобное. Хотя бы мелочь, которая напомнила бы о празднике.

Елка для эвакуированных детей, 1941 год

Во время Второй Мировой Лондон крупные промышленные города часто становились жертвами массовых бомбардировок, поэтому власти призывали перевозить детей в более безопасные места. Для многих разлука с домом была тяжелым испытанием.

Так что рождественская елка и празднования были способом хотя бы немного развлечь малышей.

Елки в укрытиях, 1941 год

Во время большой бомбардировки "Блиц" 1940-1941 годов только в Лондоне погибли более 40 000 жителей. Тем не менее, зимой 1941 года страна все равно пыталась отпраздновать Рождество.

Об этом сняли документальный фильм "Рождество под огнем". Он начинается с кадров елочной плантации: диктор рассказывает о том, что в нынешнем году в Британии популярны очень маленькие и низенькие елки. Такие, чтобы их можно было установить в бомбоубежище.

Ибо как бы сложно ни было, взрослые не имеют права забрать у детей праздничный день, которого малыши ждали весь год.

Елки на мачтах, 1943 год

Военно-морской флот союзников тоже пытался отпраздновать Рождество. По традиции, маленькую елку или хотя бы несколько веток закрепляли на самой высокой мачте.

Рождество в плену, 1943-1944 год

Военнопленные в Японии. 1942–1943. Фото: IWM

Даже попавшие в немецкий плен британские и американские военные также пытались отметить Рождество. Некоторые лагеря, особенно те, в которых содержались офицеры, разрешали это, а также позволяли переписываться с родными и получать продуктовые наборы от Красного Креста на праздники.



Вот как описывает Рождество в плену одна из исследовательниц: "В некоторых лагерях бараки получали от телохранителей маленькие елки, которые они украшали снежинками, вырезанными из консервных банок, этикетками от продовольствия и гвоздями".

Также из дневников военнопленных мы знаем, что из минимального лагерного пайка и посылок от волонтерских организаций пленные пытались приготовить рождественские блюда, которые готовили дома, и даже создавали хорошо декорированные рождественские меню.

На одном из сохранившихся у полковника Кеннеди меню видим традиционные английские блюда на каждый день от Рождества до Нового года. А по рисункам можем догадаться, какие продукты на самом деле были доступны военным: тушенка, джем, кофе, бобы были популярными продуктами в благотворительных посылках.

И даже в японском плену (а он считался одним из самых жестоких), некоторым узникам разрешали получать посылки и наряжать елку на Рождество.

Елки в английских семьях, где ждали родителей с войны, 1944 год

Во время Второй мировой волонтерская организация YMCA разработала программу "Лига подарков для дома", по которой военные могли заказать доставку елки для родных.

А семьи в свою очередь украшали их фотографиями любимых мужей и родителей, находившихся на войне.

Вокруг таких елок собирались взрослые и дети. И хотя еду выдавали по карточкам, а все продукты нужно было строго экономить, англичане не отказываться от чая и маленьких сэндвичей, которые обязательно должны были появиться на столах в 5 часов вечера. Тем более в канун праздника.

Елки с игрушками из лампочек,1941-1945 год

В книге Лады Лузиной "Елочные украшения" вспоминают о том, что во время Второй мировой горожане также пытались украшать елки. Снег делали из ваты, украшения – из бинтов и бумаги.

А самыми популярными были игрушки из старых лампочек: их разрисовывали и вешали на елку вместо традиционных праздничных шаров.

Елки в крыивках и повстанческих лагерях, 1947 год

Рождественская открытка УПА. Фото: Историческая правда

Рождество с елками праздновали даже бойцы УПА в крыивках.

Вот как повстанческое Рождество описывает Степан Хрин в книге "Зимой в бункре".

"…На приче светились три свечи. Многие их было на елке. Каждый из нас чистенько одет. Образ Божией Матери освящен лампадкой. Внизу портрет полковника Коновальца и Владимировский трезубец. Становимся к скамье, читаем молитвы, поем Коляду "Бог Предвечный". После коляды моим долгом было сказать несколько слов. Мы начали делиться просфорой.

Каждый вытирал незаметно слезы, чтобы никто не видел. Наших блюд было двенадцать: борщ с ушками, кутя, вареники с капустой, каша с грушками, грибы, капуста, вареники с картофелем, голубцы, фасоль со сливками, колотый горох, пампушки и суш. На этот ужин со всякими дополнениями готовились стрельцы уже раньше времени. Святвечир проводим по всем народным обычаям Лемковщины и Бойковщины, которые только кто из нас запомнил…"

Елка в 6 километрах от Бахмута, 2023 год

"Главная елка страны". Бахмут. Фото: Сухопутные войска Украины

"Главной елкой страны" в Сухопутных войсках в этом году назвали маленькую елку, которую волонтер Евгений Ткачев установил в 6 километрах от Бахмута, где ежедневно идут тяжелые бои.

"… Но я верю, что точка напоминания о Рождестве поднимет настроение и даст надежду многим, кто будет проезжать мимо нее в нескольких км от фронта, уезжая на "0" рядом с Бахмутом…", - написал он.

Кто-то из военных украсил елку украинскими флагами.