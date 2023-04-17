Возле Арсенальной открылось кофейня «Паркинг кофе» с сэндвичами и брауни

Рядом со станцией метро «Арсенальная» открылось кофейня «Паркинг кофе» от сооснователя кафе «Дружба» Давида Гороховского.
Об этом пишет The Village Украина .
В «Паркинг кофе» подают кофе и кофейные напитки, брауни, лимонный кекс и сэндвич от Food Inside на хлебе из пекарни «Спельта» Ильи Семина.
Адрес : улица Князов Острожских, 8 (бывшая Московская), корпус 12
Часы работы : 09:00 – 19:00
Цены : эспрессо – 65 грн, капучино – 65 грн, фильтр – 60 грн. Брауни – 65 грн, лимонный кекс – 95 грн, сэндвич от «Спельты» – 195 грн
Ранее мы писали, что на Троещине открылась пиццерия от переселенцев из Мариуполя.
Фото: The Village Украина