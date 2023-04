Три украинских проекта номинировали на премию Webby Awards

Украинский стартап Respeecher, онлайн-платформа Spend With Ukraine и приложение «Виртуальный ЛитМузей» попали в список претендентов на премию Webby Awards, отмечающей лучших создателей интернет-контента.

Украинский стартап Respeecher номинирован в категории Best Use of AI/ML (Apps/DApps/Software). Компания Respeecher использует технологию voice conversion: накладывает искусственно сгенерированный голос на реальную запись и получается новый трек. Проголосовать можно здесь .

Также Spend With Ukraine номинированы в категории Activism. Это доступный каталог с украинскими компаниями, стартапами и брендами для продвижения украинских продуктов и услуг, что помогает им находить клиентов. Проголосовать за них можно здесь .

Онлайн-платформа «Виртуальный ЛитМузей» от Харьковского литературного музея попала в пятерку лучших в мире приложений в категории «Приложения, децентрализованные приложения и программное обеспечение - искусство, культура и события» (Apps, dApps and Software - Art, Culture, and Events). Проголосовать можно здесь .

Голосование продлится до 20 апреля.

The Webby Awards — международная премия, которой с 1996 года ежегодно награждают лучшие в мире веб-проекты. В разные годы ее получали: Amazon, iTunes, Google, BBC и другие известные компании.