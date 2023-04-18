Три украинских проекта номинировали на премию Webby Awards

155
Мария Иващук
share share

Украинский стартап Respeecher, онлайн-платформа Spend With Ukraine и приложение «Виртуальный ЛитМузей» попали в список претендентов на премию Webby Awards, отмечающей лучших создателей интернет-контента.

Украинский стартап Respeecher номинирован в категории Best Use of AI/ML (Apps/DApps/Software). Компания Respeecher использует технологию voice conversion: накладывает искусственно сгенерированный голос на реальную запись и получается новый трек. Проголосовать можно здесь .

Также Spend With Ukraine номинированы в категории Activism. Это доступный каталог с украинскими компаниями, стартапами и брендами для продвижения украинских продуктов и услуг, что помогает им находить клиентов. Проголосовать за них можно здесь .

Онлайн-платформа «Виртуальный ЛитМузей» от Харьковского литературного музея попала в пятерку лучших в мире приложений в категории «Приложения, децентрализованные приложения и программное обеспечение - искусство, культура и события» (Apps, dApps and Software - Art, Culture, and Events). Проголосовать можно здесь .

Голосование продлится до 20 апреля.

The Webby Awards — международная премия, которой с 1996 года ежегодно награждают лучшие в мире веб-проекты. В разные годы ее получали: Amazon, iTunes, Google, BBC и другие известные компании.

Читайте также : Украинская дизайнер одержала четырехкратную победу в престижной международной премии

Опубликовано: 18 апреля 2023
share share
«Эпицентр» открыл сеть химчисток «Мультисервис»: какие услуги будут предоставлять «Эпицентр» открыл сеть химчисток «Мультисервис»: какие услуги будут предоставлять На Троещине может появиться официальное кладбище для домашних животных На Троещине может появиться официальное кладбище для домашних животных 10 лучших фотографий культурного наследия Украины за 2022 год по версии Википедии 10 лучших фотографий культурного наследия Украины за 2022 год по версии Википедии Почему Pinot Noir намного лучше Merlot — объясняем при помощи фильма «На обочине» Почему Pinot Noir намного лучше Merlot — объясняем при помощи фильма «На обочине» В Киеве обустраивают новые кольцевые развязки на перекрестках: где именно В Киеве обустраивают новые кольцевые развязки на перекрестках: где именно Масштабного затопления Киева не будет - Укргидрометцентр Масштабного затопления Киева не будет - Укргидрометцентр Киевский дизайнер разработал шрифт для названия станции метро «Площадь Украинских Героев» Киевский дизайнер разработал шрифт для названия станции метро «Площадь Украинских Героев» Во Львовской области горела «Карпатская хата» XIX века с музейными экспонатами Во Львовской области горела «Карпатская хата» XIX века с музейными экспонатами
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.