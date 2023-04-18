Три українські проєкти номінували на премію Webby Awards

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Марія Іващук
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Український стартап Respeecher, онлайн-платформа Spend With Ukraine та застосунок «Віртуальний ЛітМузей» потрапили до списку претендентів на премію Webby Awards, якою відзначають найкращих творців інтернет-контенту.

Український стартап Respeecher номіновано у категорії «Best Use of AI/ML (Apps/DApps/Software)». Компанія Respeecher використовує технологію voice conversion: накладає штучно згенерований голос на реальний запис і отримує новий трек. Проголосувати можна тут.

Також Spend With Ukraine номіновані в категорії Activism. Це доступний каталог з українськими компаніями, стартапами та брендами задля просування українських продуктів та послуг та допомагати знаходити їм клієнтів. Проголосувати за них можна тут.

Онлайн-платформа “Віртуальний ЛітМузей” від Харківського літературного музею потрапила у пʼятірку найкращих в світі застосунків у категорії «Додатки, децентралізовані додатки та програмне забезпечення – мистецтво, культура та події» (Apps, dApps and Software – Art, Culture, and Events). Проголосувати можна тут.

Голосування триватиме до 20 квітня.

The Webby Awards — міжнародна премія, якою з 1996-го року щорічно нагороджують найкращі у світі веб-проєкти. У різні роки її отримували: Amazon, iTunes, Google, BBC та інші відомі компанії.

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Опубліковано: 18 квітня 2023
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