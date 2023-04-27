«Фалафель у Хасана» откроют на новой локации: где теперь будет работать стритфуд

Легендарный стритфуд «Фалафель у Хасана» возобновляет работу в фудзоне «Вход 6» на Арт-заводе «Платформа».

Дата открытия пока неизвестна, пишет The Village Украина.

Напомним, что «Фалафель у Хасана» возле метро «Лесная» без предупреждения демонтировали 22 апреля. Владелец гастролокации готовил и продавал фалафель в батоне 15 лет.

«Вход 6» – сезонная гастролокация, где объединяют несколько кухонь мира. Она расположена между Арт-заводом «Платформа» и ТЦ «Дарынок». Среди резидентов фудзоны – Asian Bowl, PITA KYIV и The Wall Street Burger.

Ранее мы писали, что на Саксаганского открыли коктейль-бар Twisted с живой музыкой.

Фото: «Фалафель у Хасана»