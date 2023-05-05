Алекс Купер открывает «Рестораны Купера» в Харькове: что это за проект

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Мария Иващук
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В Харькове 7 мая на месте ресторана "Молодость" Алекс Купер откроет заведение "Рестораны Купера".

Этот проект объединит меню заведений, которые планировали открыть в Харькове до полномасштабного вторжения Cooper (бургерная) и Shalom (кафе израильской кухни).

Фото иллюстративное

Также здесь будут оставаться популярные позиции меню ресторана “Молодость”.

«Мечтаю, что проекты: «Шалом», «Селям» и «Купер» — впоследствии откроются как отдельные заведения в Ха. А уже сейчас мы открываем импровизированный фудхол с хитами наших лучших заведений», – отметил Купер в сообщении.

Адрес : площадь Павловская 1/3, Харьков

Ранее Алекс Купер открыл на Подоле ресторан крымскотатарской кухни "Селям" .

Опубликовано: 05 мая 2023
Алекс Купер Харків
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