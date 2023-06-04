"Мы – разные, но все равные": Кафе и пекарни, где работают люди с ментальной инвалидностью

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Мария Иващук
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В Киеве и Киевской области в последние пять лет открывают кафе и пекарни, где работают люди с ментальной инвалидностью. Они дают первую работу этим людям и возможность социализироваться, а еще создавать необычное печенье, пиццу и хлеб с любовью к делу.

Рассказываем о четырех таких заведениях.

Good Bread from Good People

Адрес: Киев, пока не работают для посетителей
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Good Bread from Good People – киевская инклюзивная пекарня, которая дает работу людям с ментальными нарушениями уже более пяти лет. Пекарня сейчас выпекает хлеб для ВСУ и прифронтовых регионов и пока не принимает заказы. Главная цель, которую закладывал в проект основатель Владислав Малащенко – помочь людям с ментальной инвалидностью социализироваться.

Директор по коммуникациям Good Bread from Good People Елена Мартыненко рассказала БЖ о том, как устроена работа пекарни.

Как сейчас работает пекарня

В Good Bread from Good People сейчас работают 23 человека с ментальной инвалидностью. Они не трудоустроены по правилам трудового законодательства, но получают денежное вознаграждение.

Об особенностях работы

Сложности есть, как и с любыми людьми, ведь нужно время на обучение и адаптацию. Также они работают с сопровождающим, на одного сопровождающего – три человека. Задача сопровождающего – научить, помочь и быть рядом с человеком, следить, кто как справляется и либо подгонять, либо давать больше времени на отдых.

Абсолютно каждый человек может выполнять какую-нибудь работу.

Кто-то может только класть хлеб в упаковку, кто-то может стоять на сухом или влажном замесе, формировать тесто – у них разные возможности, как и у всех людей. Наша задача просто понять этот потенциал.

Что нужно знать работодателям

Работодатели должны быть морально и финансово готовы к тому, что работу, которую выполняют 23 человека, обычно может делать 5 профессионалов, которые к тому же не нуждаются ни в каком сопровождении. Так что нужно будет обеспечивать финансово большее количество людей. Поэтому с самого начала стоит задуматься, будет ли проект рентабельным и сможет ли финансово поддерживать себя.

Как влияет работа

Абсолютно на всех работников работа влияет положительно, иначе они бы у нас не были. Мы следим, если у них меняется психологическое состояние, это уже сигнал, что нужно что-либо менять.

Каждому человеку необходима эта трудовая терапия. Историй, как работа меняла жизнь работников много. У нас есть Катя, окончившая кулинарный колледж. Она кондитер, но на работу ее никто не брал. Работодатели понимали, что на нее нужно потратить больше времени. Когда Катя пришла в пекарню, она боялась сделать лишний шаг. Но теперь, как она сама говорит, стала увереннее в себе. Она не боится уже сделать что-то не так, ведь все поправимо. И она является успешным примером того, что просто нужно поверить в человека и его силы.

Также у нас есть Миша, который работал курьером в самом начале создания пекарни. Затем он пошел на другую работу, но был сокращен после начала войны, и Миша вернулся к нам. Миша боялся что-нибудь не так сделать, даже доставать хлеб из форм. А потом благодаря работе с сопровождающим вырос до старшего пекаря, человека, контролирующего абсолютно все процессы. Это и есть настоящая история успеха, когда человек из курьера вырос до старшего пекаря и может делать что-либо на производстве хлеба.

Разница между людьми, работающими у нас и теми, которые не заняты работой, особенно людьми из интернатов, огромная. У наших работников есть планы, видение, у них есть свой ритм, круг знакомств – и это то, чего не хватает всем людям с инвалидностью или с психиатрическими диагнозами. Они ни во что не вовлечены и поэтому чувствуют нехватку собственных сил и не верят, что способны на что-то.

Sunshine Café

Адрес: просп. Степана Бандеры, 26в (в здании ТЦ Metro)
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Sunshine Café работает в Киеве в ТЦ Metro у метро «Почайна». Его открыла Алина Живаго, мать дочери Насти с синдромом Дауна.

“Первое – это был вопрос, куда идти дочери после учебы, ведь никто не хотел брать таких людей на практику. Единственная компания, к тому времени, которая предоставляла возможность практиковаться людям с инвалидностью, это "Ашан", все остальные отказывались", - вспоминает Алина.

На открытие заведения вдохновило французское кафе Café Joyeux. В сентябре 2022 года после преград из-за Covid и полномасштабного вторжения Алине все же удалось открыть кафе, где готовят пиццу и дают первую работу людям с интеллектуальными нарушениями.

О работе Sunshine Café рассказала БЖ основательница Алина Живаго.

Как искали работников

Когда я писала бизнес-план по кафе, думала, что там будут работать только люди с синдромом Дауна, но потом увидела цифры, сколько такой молодежи сидит по домам, и решила, что люди с любыми интеллектуальными нарушениями смогут работать в нашем заведении.

Довоенная статистика свидетельствовала, что в Украине рождается более 400 человек с синдромом Дауна в год и сейчас у нас в стране проживает более 15000 совершеннолетних с синдромом Дауна. Из них всего восемь трудоустроены. Остальные сидят по домам.

Для нашего кафе не приходилось искать никого. В училище, где училась дочь на повара, в ее подгруппе все студенты были с инвалидностью. Поэтому первые семь работников были одногруппниками Насти.

Какой тип работы выполняют

Работники все разные. Первые два месяца у них был испытательный срок, за который мы определялись, у кого что лучше удается.

Четверо, более сильные, работают посменно помощниками повара – два дня работают по 4 часа и дальше – один выходной.

Еще три работника делают, что могут: поливают цветы, протирают столы, подметают и моют пол, ставят штампы на одноразовую посуду, нарезают что-то. Более слабые работники выходят на работу два-три раза в неделю по три часа.

Еще у нас есть два повара – шеф и главный пиццайоло, которые работают с ними на смене, я тоже нахожусь с ними постоянно.

Мы планируем запустить сеть таких заведений по Украине, поэтому сейчас отрабатываем разные варианты. Например, лепить пельмени, делать печенье, чтобы они всегда были у дела.

Результаты работы

Ребята все довольны и с радостью идут на работу. А более сильных работников вообще невозможно выгнать с работы, у них слишком много энтузиазма. Родители иногда звонят и спрашивают: "Где мой ребенок?". А они все не останавливаются и хотят сделать что-нибудь дополнительно.

Почему важно нанимать людей с инвалидностью

Они также имеют право работать, быть в обществе. И общество должно познакомиться с ними, понять, что это не больные, не страшные люди, что они такие же, как и все мы, просто с определенными особенностями.

Мы все разные, но все – равные.

Не бойтесь, потому что эти люди хотят и могут работать. Главное найти для них именно ту работу, которую они могут делать, и научить их это делать, ведь каждый человек умеет что-то лучше, а что-то хуже.

Пока в Украине трудоустройством людей с инвалидностью занимаются либо люди с инвалидностью, либо их родители или родственники.

Хочется, чтобы наш бизнес становился более европейским, ответственным, участливым. Чтобы люди брали на себя ответственность, трудоустраивали людей с инвалидностью и зарабатывали плюсики в карму.

Такие люди не должны сидеть по домам. Поэтому я мечтаю отработать эту модель на первом кафе и создать сеть заведений во всех областях Украины, тем более что нас согласилась поддерживать "Metro Украина".

Cafe 21.3 и "Голландская пекарня 21.3"

Адрес : Бровары, улица Ярослава Мудрого, 2 (Cafe 21.3),
Бровары, ул. Леонида Каденюка, 8 ("Голландская пекарня 21.3")

Украинско-нидерландская пара Аренды и Андрея Василенко воспитывают четверых детей, один из которых родился с синдромом Дауна. Именно поэтому, привлекая партнера в 2018 году, супруги открыли пекарню, а затем и инклюзивное кафе, где стажируются ученики "Центра социально-трудовой адаптации для молодежи с синдромом Дауна, аутизмом и нарушением интеллектуального развития".

25% прибыли пекарни передают на создание и поддержку рабочих мест для людей с недостатками интеллектуального развития.

Мы пообщались с соучредителем благотворительной организации "Перспектива 21.3" и инклюзивного "Cafe 21.3" и "Голландской пекарни 21.3" Андреем Василенко об особенностях работы с людьми с ментальными нарушениями.

Как устроен рабочий процесс

Студенты нашего центра не могут работать полноценно 8 часов 5 дней в неделю. Это и нецелесообразно, и для них слишком тяжело.

Работа – это как одна из частей их обучения. Из 20 студентов восемь работают в кафе, остальные – периодически стажируются в пекарне.

Мы не называем это работой, ведь они сейчас больше набираются опыта, чтобы в будущем иметь возможность работать.

Они получают вознаграждение, но это условная зарплата. Части из них как людям с инвалидностью документально сложно оформить трудоустройство, то есть официально они не трудоустроены.

Стажировка длится от 2 до 4 часов, это индивидуально. Если вы придете в кафе, то в первой половине дня увидите, как работают наши студенты.

Какие еще компании берут на стажировку

В сотрудничестве с городом студенты занимаются уборкой территории, сортировкой на гуманитарном складе. Пытаемся давать разные типы активностей.

Ранее учащиеся стажировались в Urban Space 500, Radisson, Goodman, Steakhouse, однако война внесла свои коррективы. Хорошо, что наши кафе и пекарня не закрылись – поэтому была возможность и дальше снабжать их работой.

Сейчас работы в пекарне и кафе достаточно для всех студентов, но надеемся, что победа откроет новые возможности.

Какую работу могут выполнять

У нас есть студенты, которым легче общаться с клиентами, а есть с более аутическими проявлениями – им проще заниматься мытьем посуды на кухне или уборкой.

Они могут выполнять любой тип работы, не требующий особых интеллектуальных усилий: сборка товаров, сортировка, переупаковка, уборка.

Важно, чтобы это было понятно с ограниченным количеством операций и ограниченным количеством нестандартных ситуаций.

В рамках программы мы стараемся, чтобы каждый попробовал себя в разных областях, но в большей степени это работа официантов, помощники поваров и работа на баре, где они готовят напитки, убирают и моют посуду.

Работа во время войны

Какое-то время мы работали в убыток. Если говорить о пекарне, то нам частично помогает волонтерская работа: много продукции выпекаем и предоставляем другим волонтерским организациям, а они уже отправляют на фронт или раздают нуждающимся людям. У нас пока есть бюджет благодаря донатам.

Кафе же имеет минимальный заработок, однако нам этого достаточно, потому что оно в принципе создавалось не для генерирования доходов.

Как влияет работа на людей с ментальными нарушениями

Вероятно, ни один из наших студентов не сможет работать в будущем самостоятельно. Однако мы видим, как работа влияет на них. У них растет самооценка, развиваются навыки.

Есть студенты, которые не умели читать и писать раньше. Сейчас у них появилась мотивация. Даже несмотря на то, что им по 19-20 лет, они учатся, и у них уже есть определенные результаты – сдвиги по языку, поведению, они становятся более уравновешенными и самостоятельными.

От родителей много положительных отзывов: их дети почувствовали себя счастливыми, и у них появилась еще одна семья – коллеги, с которыми они работают, постоянные посетители кафе, которых они знают по именам.

У них появился смысл существования и ощущения своей ценности – это самое важное.

Советы работодателям

Надо думать о профессиональном сопровождении таких людей. Им необходима время от времени поддержка, помощь и своевременная коррекция.

Может быть нестандартная ситуация, например, переписки в вайбере до 12 ночи – такое навязчивое общение. Оно корректируется, если с этим работать, объяснять родителям.

Желательно чтобы был специалист, который может объяснить, что целесообразно, а что нет. Это делает сотрудничество приятным и долговременным.

Есть примеры, когда сначала коллектив прекрасно воспринимал новых коллег, а потом начинались недоразумения и обиды – в конце концов, сотрудничество заканчивалось и от этого проигрывали все.

Мастерская печенья "Коржик"

Адрес: Фастов, Киевская обл. ул. Шевченко 25а
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Инициатором открытия заведения "Коржик" , где смогут работать люди с ментальной инвалидностью, была греко-католическая община. Кафе открыли во время войны в начале апреля 2023 года. Здесь выпекают и продают печенье и пирожные, а также готовят кофе и чай.

В "Коржике" работает кондитер с синдромом Дауна Никита Дунаев. Парень получил образование повара-кондитера в профессионально-техническом училище, но найти работу по специальности не мог. Его поддержала греко-католическая община, благодаря гранту от Украинской образовательной платформы и краундфандингу на платформе «Велика ідея» смогла открыть социальное кафе. Перед открытием члены общины консультировались с ОО "Перспектива 21.3".

Священник и куратор проекта "Коржик" Виталий Марцинюк рассказал БЖ о том, как устроена работа заведения.

Как организована работа в мастерской печенья "Коржик"

Наш кондитер Никита интересуется многими рецептами, выписывает их в тетрадь, и потом мы пробуем это выпекать. Он работает в сопровождении двух кондитеров.

Алгоритмы действий предоставляет Никите другой кулинар, но парень все делает собственными руками. Печенье получается одно больше, другое – меньше. Может, оно не столь презентабельно снаружи, однако он все это готовит с большой любовью. Мы называем его выпечку печеньем добра.

Никита работает с понедельника по пятницу по одному часу. Он официально трудоустроен и получает зарплату. В заведении еще есть бокс для пожертвований. Из него также даем для него и его семьи пожертвования.

Как повлияла работа на Никиту

Работа очень положительно повлияла на него. Никита больше улыбается. Когда он сидел постоянно дома, мама не могла ходить на работу, а сейчас он реализует себя и делает это хорошо. Он вкладывает в работу душу и сердце. Мама говорит, что когда он утром встает, то постоянно спрашивает, настал ли час, когда ему нужно идти на работу.

Он очень любит быть среди людей, общаться с посетителями.

Планы

У нас есть второй этаж арендуемого помещения, мы хотели бы расширить наше заведение и привлекать и других людей с ментальной инвалидностью, ведь наша среда развивает их и дает специализацию.

Мы писали несколько грантов, надеемся, что удастся привлечь поддержку, может, хорошие люди захотят инвестировать в наш проект. "Мастерская печенья" открылась 7 апреля, потому как такой прибыли пока нет. Надеемся на добрых людей. Но мы и не в минусе, выходим примерно в ноль после выплаты зарплаты кондитерам и Никите. Так церковь через творчество идет ко всеобщему благу.

Поддержать заведение можно, заказав печенье . Отправки осуществляют по Украине и за границу.

Опубликовано: 04 июня 2023
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