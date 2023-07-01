60% киевлян не планируют выезжать из города в случае военного обострения поблизости - опрос

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Валерия Гуржий
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В случае военного обострения вблизи Киева 60% горожан планируют остаться в городе.

Об этом говорится в опросе социальной группы " Рейтинг ".

При этом 12% киевлян планируют пойти в ВСУ, 8% – переехать в другую область, 4% – переехать за границу, 5% – поехать в другой населенный пункт области, 10% не имеют планов.

Если смотреть картину по всей Украине, то от 45% до 61% украинцев планируют оставаться в своих городах, даже если ситуация вблизи обострится из-за военных действий.

Опрос проводился среди почти 17 тысяч жителей 21 областного центра.

Ранее мы писали, что в Киеве во время военного положения запретили движение всех водных видов транспорта. А пляжного сезона не будет.

Фото: Unsplash\Oleksandr Zhabin

Опубликовано: 01 июля 2023
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