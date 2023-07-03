На фасад Дворца культуры КПИ начали возвращать аутентичный облицовочный камень

На фасад Дворца культуры КПИ начали возвращать травертин – дорогой натуральный облицовочный камень.

Об этом сообщает Los Solomas.

Ранее появилась информация, что со Дворца культуры КПИ снимают натуральный облицовочный камень травертин. Впоследствии в администрации объяснили, что плитка отслоилась и угрожала безопасности посетителей ЦКМ.

Дворец культуры и искусств КПИ на площади Знаний – часть модерного архитектурного комплекса Киевского политехнического института, в который, в частности, входит и Научно-техническая библиотека КПИ им. Г. И. Денисенко.

Фото: Los Solomas