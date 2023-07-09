Во Львове за день возобновили работу отделение "Укрпочты", пострадавшее от ракетной атаки

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Валерия Гуржий
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Отделение "Укрпочты" во Львове за день возобновило работу после того, как пострадало после ракетной атаки.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Как и обещали, уже возобновили работу нашего отделения во Львове, поврежденного вчера российскими ракетами. Приятно снова видеть клиентов. А страна – агрессор заплатит за свои поступки в прямом и переносном смысле слова", - написал он.

Ранее мы писали, что в результате удара российскими "Калибрами" по Львову пострадало здание инновационного парка Lviv Tech City, а также Kredens cafe.

Фото: Игорь Смелянский

Опубликовано: 09 июля 2023
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