Во Львове за день возобновили работу отделение "Укрпочты", пострадавшее от ракетной атаки

Отделение "Укрпочты" во Львове за день возобновило работу после того, как пострадало после ракетной атаки.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Как и обещали, уже возобновили работу нашего отделения во Львове, поврежденного вчера российскими ракетами. Приятно снова видеть клиентов. А страна – агрессор заплатит за свои поступки в прямом и переносном смысле слова", - написал он.

Ранее мы писали, что в результате удара российскими "Калибрами" по Львову пострадало здание инновационного парка Lviv Tech City , а также Kredens cafe .

Фото: Игорь Смелянский