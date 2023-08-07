Активисты вышли на митинг против строительства ЖК H2О на Осокорках и развернули один бетоновоз.

Об этом сообщила активистка Наталья Чернышева.

Они вызвали полицию и написали заявление о нарушении водного кодекса Украины, потому что застройщик поставил забор прямо к кромке воды озера Небреж, тем самым обрезал доступ к одной стороне озера, что является грубым нарушением.

Из-за того, что стоит забор, люди не видят, насколько расширилась застройка, а строительство продолжается в ускоренном темпе – появился уже третий строительный кран.

Также активисты создали петицию с призывом остановить проезд строительной техники.

Ранее мы писали, что строительная компания Stolitsa Group, вероятно, приступила к строительству ЖК H2O. В настоящее время строительные работы проходят на берегу озер Тягле и Небреж, к югу от жилого массива Осокорки.

Напомним, что Департамент городского благоустройства 4 мая 2023 выдал разрешение на установление временного ограждения на период комплексной застройки территории объектами жилищного и социально-бытового назначения жилого массива Осокорки-Центральные в Дарницком районе.

До этого, недалеко от озера Тягле и Небреж хотели построить ЖК «Патриотика на озерах». Но активисты выступили против. Экологи хотят на этом месте создать экопарк «Осокорки».

Фото: Наталья Чернышева