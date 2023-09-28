"Искусство против разрушения": у памятника на Рейтарской открыли арт-корнер

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Валерия Гуржий
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На Рейтарской, 37, где расположен дом-памятник архитектуры, открылся арт-корнер "Искусство против разрушения".

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

Арт-корнер посвящен защите и сохранению исторического и культурного наследия. Туда можно приносить свои работы. Вход в него с улицы Ярославов Вал, 36.

Ранее мы писали, что чтобы остановить разрушение памятников, активисты организовали круглосуточные дежурства у памятника истории и архитектуры на улице Рейтарской, 37 и 200-летнего дома по улице Набережно-Крещатицкой, 13.

Напомним, что утром 26 сентября дом на Рейтарской, 37, являющийся памятником истории и архитектуры начали демонтировать без согласования ЮНЕСКО. По состоянию на утро уже успели уничтожить фасад третьего этажа.

Дом на Рейтарской расположен вблизи Софии Киевской, он входит в охраняемую ЮНЕСКО буферную зону. На заседании комиссии стало известно, что проект ЮНЕСКО не согласовывали.

Дом Киевского уездного земства 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. На дом заключен охранный договор.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 28 сентября 2023
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