"Искусство против разрушения": у памятника на Рейтарской открыли арт-корнер

На Рейтарской, 37, где расположен дом-памятник архитектуры, открылся арт-корнер "Искусство против разрушения".

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

Арт-корнер посвящен защите и сохранению исторического и культурного наследия. Туда можно приносить свои работы. Вход в него с улицы Ярославов Вал, 36.

Ранее мы писали, что чтобы остановить разрушение памятников, активисты организовали круглосуточные дежурства у памятника истории и архитектуры на улице Рейтарской, 37 и 200-летнего дома по улице Набережно-Крещатицкой, 13.

Напомним, что утром 26 сентября дом на Рейтарской, 37, являющийся памятником истории и архитектуры начали демонтировать без согласования ЮНЕСКО. По состоянию на утро уже успели уничтожить фасад третьего этажа.

Дом на Рейтарской расположен вблизи Софии Киевской, он входит в охраняемую ЮНЕСКО буферную зону. На заседании комиссии стало известно, что проект ЮНЕСКО не согласовывали.

Дом Киевского уездного земства 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. На дом заключен охранный договор.

Фото: Дмитрий Перов