В Украине зарегистрировали индустриальный парк, где будут перерабатывать коноплю

Кабмин включил в госреестр индустриальный парк Нempy UА, специализирующийся на выращивании и переработке технической конопли.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Индустриальный парк расположен в селе Молодово Второе в Ровенской области. Его площадь – 42,9 га. Резиденты Нempy UА — компании, специализирующиеся на производстве, исследованиях и разработке продукции из промышленной конопли, а также предоставлении специальных услуг.

Примечательно, что в парке создадут почти 1400 новых рабочих мест.

Резиденты Нempy UA смогут производить более 200 видов продуктов из конопли. Это бумага, строительные смеси, паллеты, биопластика, мебель, пищевые продукты и т.д.

Инфраструктура и технологические возможности парка обеспечат всю цепочку от семенного фонда до производства и продаж готовых продуктов.