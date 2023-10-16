В Украине зарегистрировали индустриальный парк, где будут перерабатывать коноплю

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Ирина Маймур
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Кабмин включил в госреестр индустриальный парк Нempy UА, специализирующийся на выращивании и переработке технической конопли.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Индустриальный парк расположен в селе Молодово Второе в Ровенской области. Его площадь – 42,9 га. Резиденты Нempy UА — компании, специализирующиеся на производстве, исследованиях и разработке продукции из промышленной конопли, а также предоставлении специальных услуг.

Примечательно, что в парке создадут почти 1400 новых рабочих мест.

Резиденты Нempy UA смогут производить более 200 видов продуктов из конопли. Это бумага, строительные смеси, паллеты, биопластика, мебель, пищевые продукты и т.д.

Инфраструктура и технологические возможности парка обеспечат всю цепочку от семенного фонда до производства и продаж готовых продуктов.

Фото: CRYSTALWEED cannabis/Unsplas

Опубликовано: 16 октября 2023
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