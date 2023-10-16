В Україні зареєстрували індустріальний парк, де перероблятимуть коноплі

Кабмін включив до держреєстру індустріальний парк Нempy UА, що спеціалізується на вирощуванні й переробленні технічних конопель.

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Індустріальний парк розташований у селі Молодаво Друге на Рівненщині. Його площа — 42,9 га. Резиденти Нempy UА — компанії, які спеціалізуються на виробництві, дослідженнях та розробленні продукції з промислових конопель, а також наданні спеціальних послуг.

Зауважується, що в парку створять майже 1400 нових робочих місць.

Резиденти Нempy UА зможуть виробляти понад 200 видів продуктів із конопель. Це папір, будівельні суміші, палети, біопластик, меблі, харчові продукти тощо.

Інфраструктура й технологічні можливості парку забезпечать весь ланцюжок від насіннєвого фонду до виробництва і продажу готових продуктів.