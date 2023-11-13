Для военных и гражданских: 7 мест, где обучают управлять дроном

Дроны – неотъемлемая и важная часть украинского вооружения. В результате нынешней войны задача подготовки инженеров-конструкторов и развития отрасли БПЛА стала чрезвычайно актуальной.
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По данным Госслужбы специальной связи и защиты информации, до конца года количество украинских дронов в Вооруженных Силах Украины должно вырасти до десятков тысяч разных беспилотников.
Рассказываем, где в Киеве можно научиться управлять дронами.
Военную школу «Боривитер» создали в апреле 2022 года в ответ на военное вторжение России. Здесь проводят бесплатную подготовку для военнослужащих, которых в ближайшее время дислоцируют в места боевых действий.
С 24 февраля в школе успели подготовить 18 тысяч военнослужащих. Также специалисты "Боривитра" защищают связь от потенциальных угроз и умело используют технические средства. Школа функционирует благодаря поддержке Благотворительного фонда Сергея Притулы, телевидения Торонто и донатам украинцев.
Направления обучения – БПЛА мультироторного типа, FPV – малые ударные БПЛА, БПЛА самолетного типа. В школе объясняют: мультироторные дроны (квадрокоптеры) – простота и доступность, позволяют быстро освоить основы и навыки управления за неделю обучения. Самолетные (БпЛА) – это десятки часов симуляторов, а затем тренировок на полигоне для безопасной эксплуатации.
“Когда я впервые села за симулятор, у меня было такое впечатление, что мне привязали стрекозу на ниточку и сказали «Управляй!». И я рассказываю ей как летать, а она не слышит", - делится впечатлениями от курса по FPV Светлана, до полномасштабного вторжения – парикмахер=, а после – доброволец в Силах безопасности и обороны.
Самолеты – системная работа, которая требует дальнейшего самообучения и постоянного повышения квалификации. Главное в управлении FPV-дронами – поймать ветер и синхронизировать работу мозга и пальцев. Это настоящий квест на внимание и координацию.
Учеба включает теорию, работу на симуляторах, тренировки на полигоне. Она бесплатная для всех военнослужащих, ограничений по возрасту нет.
Зарегистрироваться на обучение можно на сайте школы.
Экосистема обучения и обеспечения операторов беспилотников для ВСУ, ГСЧС и медслужб в сотрудничестве с Генштабом. Учеба только для действующих военных, инструкторов, спасателей, полицейских, медиков.
Лозунг проекта – «Помогаем воевать технологиями, а не людьми». За время его существования на полигонах обучили 40 тысяч военных. В программе – общевоенная подготовка, основы работы с БПЛА и БПАК (беспилотным авиационным комплексом), кибербезопасность, ключевое программное обеспечение и радиосвязь, системы управления и взаимодействия и многое другое.
Команда проекта организует масштабные практические учения для военных на 12 полигонах. Они включают как теоретические лекции, так и практику использования разного технологического оборудования, в частности беспилотников мультиротного типа под наблюдением опытных инструкторов. Одним из последних обновлений в обучении стал отдельный курс по работе с программным обеспечением «Кропива».
Среди предложений – онлайн-курс «Применение технологий в условиях войны», цикл видеолекций и учебных материалов, посвященных полезным технологиям и их применению в условиях войны.
Также компания совместно с отечественным производителем дронов Vyrij Drone запускают бесплатный инженерный онлайн-курс «Народный FPV». Он предусматривает Zoom-лекции, обучающие материалы и видео от специалистов, доступ к сообществу квалифицированных инженеров, готовых помогать и консультировать.
Команда «Victory Drones» обязалась подготовить 100 операторок дронов в рамках проекта «На защите красоты Украины». Участницы проекта пройдут обучение по стандартной программе подготовки FPV-пилотов, которая будет включать как теоретическую, так и практическую составляющие.
Для регистрации необходимо заполнить заявку на сайте, добавив к ней официальный запрос от вашего командования/руководства.
С 24 ноября специалисты Victory Drones запускают отдельный базовый курс, который позволит усвоить знания по инженерии беспилотных летательных аппаратов и подготовит к сборке и ремонту дронов.
Уникальность курса состоит в том, что среди его авторов есть носители фундаментальных экономических знаний и военные с опытом использования дронов в зоне боевых действий.
Во время обучения слушатели смогут овладеть минимально необходимыми для инженеров БПЛА знаниями по основам аэродинамики и метеорологии, узнать о видах беспилотников, их строении, особенностях применения и ремонта, подготовиться к специализированному обучению и будущему трудоустройству инженерами БПЛА.
Программа курса состоит из нескольких модулей – теоретическая база для будущего инженера БПЛА, устройство беспилотника и особенности использования, поломки и ремонт БПЛА.
Доступ к курсу открыт для всех желающих, но количество мест ограничено. Продолжительность курса – 6 часов, после выполнения всех заданий слушатели получают сертификат о его завершении за подписью преподавателя.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Центр подготовки операторов БПЛА «Крук» был основан в апреле 2022 года в ответ на потребность Сил Обороны Украины в квалифицированных операторах БПЛА. В центре работают 18 профильных инструкторов с отдельными направлениями и специализацией, а парк дронов насчитывает несколько десятков БПЛА разного типа.
Недавно центр объявил о старте серии однонедельных курсов управления мультимоторными дронами для гражданских. Обучение включает разведку, корректировку, систему ситуационной осведомленности и координации, дешифровку и полеты. Большинство теории – в формате онлайн-обучения.
Специалисты центра помогут получить знания по базе управления и настройки дрона для работы в гражданских и боевых условиях, по особенностям фото и видеосъемки, ориентированию, проведению разведки, корректировке огня, настройке и проведению сдержек, дешифровки и полетов. А также в программе практические полеты и теоретические знания.
Занятия стартуют 20 ноября, заявку можно подать на сайте центра.
Кроме того, центр предлагает трехнедельный курс для военных "Крыло" (теоретический интенсив, аэродинамика, воздушная навигация), десятидневный курс по изучению FPV-дронов, обучение на дронах самолетного типа "FPV-крыло", однодневные интенсивы по организации военной связи.
До начала полномасштабной войны учебный центр подготовки пилотов дронов занимался коммерческой деятельностью с использованием БПЛА. В марте 2022 года собрали команду для адаптации гражданской программы в военную. Теперь здесь учатся представители разных подразделений – разведки, корректировки артиллерии, полиции и многие другие.
Центр обучает пилотировать самые распространенные на фронте дроны марок DJI и Autel, но в зависимости от потребностей инструкторы могут обучать пилотированию любых других видов БПЛА.
Продолжительность базового курса – 5 дней, за это время курсанты получают знания по обычной разведке, артразведке и артнаведению, метеорологии и ориентированию, перемещению и маскировке.
Заявленные курсы: «Оператор наземных средств управления беспилотным аппаратом», «Запуск и пилотирование дронов», «Подводные дроны», «Тепловизионное наблюдение с помощью дрона», «Пилот агродронов»
В академии учат преимущественно военных, но набирают на курс и гражданских.
Цена обучения для гражданских – 12 000 грн, льготная цена – 8 000 грн для Участников боевых действий, ВПЛ, волонтеров или "по другой уважительной причине". Для военных обучение бесплатное.
Школа пилотов квадрокоптеров БПЛА была основана в 2019 году в США, а с 2022 работает в Украине как учебный центр. Основатель школы – профессиональный пилот и инструктор с многолетним опытом Андрей «Синоптик», с прошлого года – в составе ВСУ (аэроразведка), в настоящее время в резерве.
Стоимость курса – 7500 гривен, как указывают учредители – для военных действуют особые условия. Продолжительность обучения – от 10 суток.
В следующем году запустят программу по агродронам – применению БПЛА в агропромышленном комплексе.
Набор в группы проходит постоянно, возможны индивидуальные или групповые учения. Пройти курс могут все гражданские и военные. Зарегистрироваться на обучение можно на сайте.
Школа операторов БПЛА является частью государственной инициативы «Армия дронов».
Специалисты школы отбирают, обучают и тестируют будущих операторов БПЛА, повышают квалификацию существующих специалистов.
Школа предлагает курс FPV (пакет базовый) для военных и гражданских сроком на три недели. Он включает теоретическую часть (основы управления дрона, работа с аппаратурой, принцип работы квадрокоптера, тренировки на симуляторах и в шлеме FPV), инженерную часть (изучают комплектацию и принцип действия дрона, навыки обслуживания и т.п.) и практическую часть (практический пилотаж на полигоне, в промышленной зоне, в закрытом помещении, условное поражение цели и т.п.).
Учения проводятся в Киеве и области.
После окончания обучения выдают сертификат оператора БПЛА по выбранной специализации. Стоимость обучения – 10 тысяч грн с человека. Зарегистрироваться на обучение можно на сайте.