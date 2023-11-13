Для военных и гражданских: 7 мест, где обучают управлять дроном

Дроны – неотъемлемая и важная часть украинского вооружения. В результате нынешней войны задача подготовки инженеров-конструкторов и развития отрасли БПЛА стала чрезвычайно актуальной.

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По данным Госслужбы специальной связи и защиты информации, до конца года количество украинских дронов в Вооруженных Силах Украины должно вырасти до десятков тысяч разных беспилотников.

Рассказываем, где в Киеве можно научиться управлять дронами.

Военную школу «Боривитер» создали в апреле 2022 года в ответ на военное вторжение России. Здесь проводят бесплатную подготовку для военнослужащих, которых в ближайшее время дислоцируют в места боевых действий.

С 24 февраля в школе успели подготовить 18 тысяч военнослужащих. Также специалисты "Боривитра" защищают связь от потенциальных угроз и умело используют технические средства. Школа функционирует благодаря поддержке Благотворительного фонда Сергея Притулы, телевидения Торонто и донатам украинцев.

Направления обучения – БПЛА мультироторного типа, FPV – малые ударные БПЛА, БПЛА самолетного типа. В школе объясняют: мультироторные дроны (квадрокоптеры) – простота и доступность, позволяют быстро освоить основы и навыки управления за неделю обучения. Самолетные (БпЛА) – это десятки часов симуляторов, а затем тренировок на полигоне для безопасной эксплуатации.

“Когда я впервые села за симулятор, у меня было такое впечатление, что мне привязали стрекозу на ниточку и сказали «Управляй!». И я рассказываю ей как летать, а она не слышит", - делится впечатлениями от курса по FPV Светлана, до полномасштабного вторжения – парикмахер=, а после – доброволец в Силах безопасности и обороны.

Самолеты – системная работа, которая требует дальнейшего самообучения и постоянного повышения квалификации. Главное в управлении FPV-дронами – поймать ветер и синхронизировать работу мозга и пальцев. Это настоящий квест на внимание и координацию.

Учеба включает теорию, работу на симуляторах, тренировки на полигоне. Она бесплатная для всех военнослужащих, ограничений по возрасту нет.

Зарегистрироваться на обучение можно на сайте школы .

Экосистема обучения и обеспечения операторов беспилотников для ВСУ, ГСЧС и медслужб в сотрудничестве с Генштабом. Учеба только для действующих военных, инструкторов, спасателей, полицейских, медиков.

Лозунг проекта – «Помогаем воевать технологиями, а не людьми». За время его существования на полигонах обучили 40 тысяч военных. В программе – общевоенная подготовка, основы работы с БПЛА и БПАК (беспилотным авиационным комплексом), кибербезопасность, ключевое программное обеспечение и радиосвязь, системы управления и взаимодействия и многое другое.

Команда проекта организует масштабные практические учения для военных на 12 полигонах. Они включают как теоретические лекции, так и практику использования разного технологического оборудования, в частности беспилотников мультиротного типа под наблюдением опытных инструкторов. Одним из последних обновлений в обучении стал отдельный курс по работе с программным обеспечением «Кропива».

Среди предложений – онлайн-курс «Применение технологий в условиях войны», цикл видеолекций и учебных материалов, посвященных полезным технологиям и их применению в условиях войны.

Также компания совместно с отечественным производителем дронов Vyrij Drone запускают бесплатный инженерный онлайн-курс «Народный FPV». Он предусматривает Zoom-лекции, обучающие материалы и видео от специалистов, доступ к сообществу квалифицированных инженеров, готовых помогать и консультировать.

Команда «Victory Drones» обязалась подготовить 100 операторок дронов в рамках проекта «На защите красоты Украины». Участницы проекта пройдут обучение по стандартной программе подготовки FPV-пилотов, которая будет включать как теоретическую, так и практическую составляющие.

Для регистрации необходимо заполнить заявку на сайте , добавив к ней официальный запрос от вашего командования/руководства.

С 24 ноября специалисты Victory Drones запускают отдельный базовый курс , который позволит усвоить знания по инженерии беспилотных летательных аппаратов и подготовит к сборке и ремонту дронов.

Уникальность курса состоит в том, что среди его авторов есть носители фундаментальных экономических знаний и военные с опытом использования дронов в зоне боевых действий.

Во время обучения слушатели смогут овладеть минимально необходимыми для инженеров БПЛА знаниями по основам аэродинамики и метеорологии, узнать о видах беспилотников, их строении, особенностях применения и ремонта, подготовиться к специализированному обучению и будущему трудоустройству инженерами БПЛА.

Программа курса состоит из нескольких модулей – теоретическая база для будущего инженера БПЛА, устройство беспилотника и особенности использования, поломки и ремонт БПЛА.

Доступ к курсу открыт для всех желающих, но количество мест ограничено. Продолжительность курса – 6 часов, после выполнения всех заданий слушатели получают сертификат о его завершении за подписью преподавателя.

Зарегистрироваться можно по ссылке .

Центр подготовки операторов БПЛА «Крук» был основан в апреле 2022 года в ответ на потребность Сил Обороны Украины в квалифицированных операторах БПЛА. В центре работают 18 профильных инструкторов с отдельными направлениями и специализацией, а парк дронов насчитывает несколько десятков БПЛА разного типа.

Недавно центр объявил о старте серии однонедельных курсов управления мультимоторными дронами для гражданских. Обучение включает разведку, корректировку, систему ситуационной осведомленности и координации, дешифровку и полеты. Большинство теории – в формате онлайн-обучения.

Специалисты центра помогут получить знания по базе управления и настройки дрона для работы в гражданских и боевых условиях, по особенностям фото и видеосъемки, ориентированию, проведению разведки, корректировке огня, настройке и проведению сдержек, дешифровки и полетов. А также в программе практические полеты и теоретические знания.

Занятия стартуют 20 ноября, заявку можно подать на сайте центра .

Кроме того, центр предлагает трехнедельный курс для военных "Крыло" (теоретический интенсив, аэродинамика, воздушная навигация), десятидневный курс по изучению FPV-дронов, обучение на дронах самолетного типа "FPV-крыло", однодневные интенсивы по организации военной связи.

До начала полномасштабной войны учебный центр подготовки пилотов дронов занимался коммерческой деятельностью с использованием БПЛА. В марте 2022 года собрали команду для адаптации гражданской программы в военную. Теперь здесь учатся представители разных подразделений – разведки, корректировки артиллерии, полиции и многие другие.

Центр обучает пилотировать самые распространенные на фронте дроны марок DJI и Autel, но в зависимости от потребностей инструкторы могут обучать пилотированию любых других видов БПЛА.

Продолжительность базового курса – 5 дней, за это время курсанты получают знания по обычной разведке, артразведке и артнаведению, метеорологии и ориентированию, перемещению и маскировке.

Заявленные курсы: «Оператор наземных средств управления беспилотным аппаратом», «Запуск и пилотирование дронов», «Подводные дроны», «Тепловизионное наблюдение с помощью дрона», «Пилот агродронов»

В академии учат преимущественно военных, но набирают на курс и гражданских.

Цена обучения для гражданских – 12 000 грн, льготная цена – 8 000 грн для Участников боевых действий, ВПЛ, волонтеров или "по другой уважительной причине". Для военных обучение бесплатное.

Школа пилотов квадрокоптеров БПЛА была основана в 2019 году в США, а с 2022 работает в Украине как учебный центр. Основатель школы – профессиональный пилот и инструктор с многолетним опытом Андрей «Синоптик», с прошлого года – в составе ВСУ (аэроразведка), в настоящее время в резерве.

Стоимость курса – 7500 гривен, как указывают учредители – для военных действуют особые условия. Продолжительность обучения – от 10 суток.

В следующем году запустят программу по агродронам – применению БПЛА в агропромышленном комплексе.

Набор в группы проходит постоянно, возможны индивидуальные или групповые учения. Пройти курс могут все гражданские и военные. Зарегистрироваться на обучение можно на сайте .

Школа операторов БПЛА является частью государственной инициативы «Армия дронов».

Специалисты школы отбирают, обучают и тестируют будущих операторов БПЛА, повышают квалификацию существующих специалистов.

Школа предлагает курс FPV (пакет базовый) для военных и гражданских сроком на три недели. Он включает теоретическую часть (основы управления дрона, работа с аппаратурой, принцип работы квадрокоптера, тренировки на симуляторах и в шлеме FPV), инженерную часть (изучают комплектацию и принцип действия дрона, навыки обслуживания и т.п.) и практическую часть (практический пилотаж на полигоне, в промышленной зоне, в закрытом помещении, условное поражение цели и т.п.).

Учения проводятся в Киеве и области.