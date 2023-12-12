ИТ-инфраструктура "Киевстара" частично разрушена: все, что известно об атаке на оператора

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Валерия Гуржий
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В «Киевстаре» точно не знают, сколько времени понадобится для устранения последствий хакерской атаки.

Об этом заявил президент компании Александр Комаров, пишет "Радио Свобода".

«Киевстар еще не сообщал ни о каких сроках на самом деле. Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании, частично разрушенная ИТ-инфраструктура. Мы еще сейчас в проработке вопроса, сколько времени займет восстановление. Поэтому никаких таких заявлений мы еще не делали», – сказал он.

По словам Комарова, атака преследовала цель «максимально возможное разрушение виртуальной ИТ-инфраструктуры» компании. В то же время признаков утечки данных пользователей, по его словам, пока нет.

Глава компании пояснил, что оператор не смог помешать атаке на виртуальном уровне, поэтому исключал сеть физически.

В то же время он отметил, что поставщики оборудования оператора сейчас вовлечены в устранение проблемы. Компания не предоставляет услуги по мобильной связи и мобильному интернету.

«Частно работает фиксированная сеть, но если мы не исправим ситуацию, то она перестанет работать в течение 8-12 следующих часов. Думаю, что в следующие несколько часов у нас будет более или менее высоковероятно понимание, сколько времени займет возобновление связи, и мы мгновенно сделаем соответствующий стейтмент», – предположил Комаров.

Также "РБК-Украина" сообщает , что из-за атаки на "Киевстар" СБУ открыла уголовное производство по 8 статьям. Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, - за этой хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы.

Ранее мы писали, что в работе Киевстара произошел масштабный сбой : в компании говорят, что проблему уже решают.

Впоследствии стало известно, что массовый сбой в работе ведущего мобильного оператора «Киевстар» вызван хакерской атакой на ядро сети.

По данным Минцифры, из-за этого сбоя украинцы не могут перейти на других операторов из-за внутреннего роуминга. Также сбой в сети Киевстара частично повлиял на работу некоторых терминалов и банкоматов ПриватБанка и Сбербанка.

Кроме того, из-за сбоя в работе «Киевстара» не работают:

  • некоторые охранные системы;
  • наблюдаются проблемы с оплатой проезда и работой «горячих линий»;
  • в Киеве многие магазины и заведения не могут принять оплату по безналу из-за проблем с терминалами.

Фото: Unsplash\Mika Baumeister

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Опубликовано: 12 декабря 2023
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