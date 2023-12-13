Украинская книга вошла в подборку лучшей детской литературы 2023 от New York Times

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Наталия Габрух
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Американское издание New York Times составило свой ежегодный рейтинг лучшей детской литературы, рекомендованной к прочтению. В этот список попало произведение украинских писателей Тараса и Марьяны Прохасько.

Издание отметило книгу «Кто сделает снег» авторства Тараса и Марьяны Прохасько, опубликованной на английском языке как «Who Will Make the Snow» издательством Elsewhere Editions. Перевод на английский язык осуществили Борис Дралюк и Дженнифер Крофт.

«Впервые изданная в Украине эта милая, странная, немного философская книга, иллюстрированная мягкими каракулями, рассказывает о новорожденных кротах-близнецах, живущих в причудливо воображаемой лесной местности. Название происходит от веры кротов, когда они умрут, они поднимутся к облакам и сделают снег для оставшихся», — так описывают украинскую книгу в подборке New York Times.

Всего в список лучших детских книг, опубликованных в 2023 году в США, было включено 18 произведений.

Украинскую версию книги «Кто сделает снег» опубликовало в 2013 году Издательство Старого Льва.

Ранее мы писали, какие книги были наиболее популярны среди украинцев в 2023 году - опрос.

Фото: New York Times.

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Опубликовано: 13 декабря 2023
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