Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times

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Наталія Габрух
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Американське видання New York Times склало свій щорічний рейтинг найкращої дитячої літератури, рекомендованої до прочитання. У цей список потрапив твір українських письменників Тараса та Мар’яни Прохаськів.

Видання відзначило книгу «Хто зробить сніг» авторства Тараса та Мар’яни Прохаськів, яка була опублікована англійською як «Who Will Make the Snow» видавництвом Elsewhere Editions. Переклад англійською мовою здійснили Борис Дралюк та Дженіфер Крофт.

«Вперше видана в Україні, ця мила, дивна, трохи філософська книжка, ілюстрована м’якими каракулями, розповідає про новонароджених кротів-близнюків, які живуть у химерно уявній лісовій місцевості. Назва походить від віри кротів, що коли вони помруть, вони піднімуться до хмар і зроблять сніг для тих, хто залишився», — так описують українську книгу у добірці New York Times.

Всього у список кращих дитячих книг, опублікованих у 2023 році в США, було включено 18 творів.

Українську версію книги «Хто зробить сніг» опублікувало у 2013 році Видавництво Старого Лева.

Раніше ми писали, які книжки були найбільш популярними серед українців у 2023 році - опитування.

Фото: New York Times.

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Опубліковано: 13 грудня 2023
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