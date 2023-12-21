Владельца "замка Ричарда" на Андреевском спуске обязали выполнить надстройку из аутентичного кирпича

Компания TransNational Resourses, LLC «Спуск» должна заменить материалы, из которых сделана надстройка на «замке Ричарда» на Андреевском спуске в Киеве.

Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия.

Теперь владелец дома должен привести надстройку в соответствие с согласованным паспортом отделки фасадов, с частичным демонтажем верхних декоративных элементов из бетонных блоков, и выполнить их из кирпича, характерного для памятника.

Также она должна накрыть крышу на открытых участках согласно согласованной проектной документации с целью обеспечения интерьеров памятника от негативного атмосферного воздействия.

Кроме того, владелец имеет:

актуализировать паспорт памятника, где будут детально описаны аутентичные элементы и исторические наслоения и уточнен предмет охраны;

обновить охранный договор, в котором учесть все необходимые меры по реставрации памятника, в том числе безотлагательные консервационные работы, и сроки их выполнения;

осуществлять постоянное авторское наблюдение и научно-методическое сопровождение на всех этапах реализации проекта;

дополнить проектные решения разработкой разделов научно-проектной документации: мероприятия по благоустройству территории, мероприятия по консервации и реставрации контрфорсов подпорной стены внутреннего двора, реставрация аутентичных элементов интерьера памятника.

Замок Ричарда построили в 1904 году , имя архитектора осталось неизвестным. Сразу после окончания работ здание пережило пожар. А по городу распространялись слухи, будто внутри живут привидения.

В советское время здание национализировали, в нем менялись жители. В 1980-е здесь планировали сделать ведомственную гостиницу, но из этого ничего не вышло. В 90-х замок приобрел американский бизнесмен украинского происхождения, который планировал здесь сделать доходный дом. Однако судьба этого здания сложилась так, что оно так и осталось никем не заселено. Хотя некоторые слухи утверждают, будто о закрытом клубе внутри.

Ранее мы писали, что на крыше замка Ричарда, памятника архитектуры национального значения, начали возводить надстройку. Департамент охраны культурного наследия провел осмотр объекта.

Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА, Дмитрий Белоцерковец.