У парка Шевченко открылся концепт-стор украинского бренда Friends of Fashion

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Ирина Маймур
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Недалеко от парка Шевченко заработал концепт-стор украинского бренда Friends of Fashion.

При создании изделий Friends of Fashion предпочитает натуральные материалы, этот подход заложили и в пространстве, пишет The US media.

Главная особенность декора и фотолокация пространства – люстра в виде цветка. Она может открываться и закрываться благодаря оригинальной инженерной конструкции.

«Разрабатывая дизайн-проект нашего первого concept store, мы хотели создать пространство, которое будет напоминать уютную квартиру, в которой захочется проводить много времени. Ведь офлайн для нас — это не только о знакомстве с изделиями бренда, но и о философии и ценностях Friends of Fashion, и нам важно отразить их в пространстве», — рассказывает соучредительница и креативная директор бренда Мария.

Концепт-стор работает с 12:00 до 20:00 по улице Гетьмана Скоропадского, 13.

Ранее мы писали, что в Эпицентре на Оболони открылся корнер украинских брендов Etnika Home.

Фото: The US media, Friends of Fashion

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Опубликовано: 29 декабря 2023
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