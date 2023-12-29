Біля парку Шевченка відкрився концепт-стор українського бренду Friends of Fashion

83
Ірина Маймур
share share

Неподалік від парку Шевченка запрацював концепт-стор українського бренду Friends of Fashion.

Під час створення виробів Friends of Fashion надає перевагу натуральним матеріалам, цей підхід заклали і в просторі, пише The US media.

Головна особливість декору та фотолокація простору — люстра у вигляді квітки. Вона може розкриватися і закриватися завдяки оригінальній інженерній конструкції.

«Розробляючи дизайн-проєкт нашого першого concept store, ми хотіли створити простір, який буде нагадувати затишну квартиру, у якій захочеться проводити багато часу. Адже офлайн для нас — це не тільки про знайомство з виробами бренду, а і про філософію та цінності Friends of Fashion, і нам було важливо відобразити їх у просторі», — розповідає співзасновниця та креативна директорка бренду Марія.

Концепт-стор працює з 12:00 до 20:00 на вулиці Гетьмана Скоропадского, 13.

Раніше ми писали, що в «Епіцентрі» на Оболоні відкрився корнер українських брендів Etnika Home.

Фото: The US media, Friends of Fashion

Чи купуєте ви одяг українських брендів?
Опубліковано: 29 грудня 2023
share share
На Київщині запустять пілотний проєкт із меморіалізації пам'ятних місць: про що йдеться На Київщині запустять пілотний проєкт із меморіалізації пам'ятних місць: про що йдеться Не тільки канапки: як обрати червону ікру до столу та 5 швидких рецептів від відомих шефів Не тільки канапки: як обрати червону ікру до столу та 5 швидких рецептів від відомих шефів Внаслідок війни довкіллю Києва та області завдано збитків на понад 49 млрд гривень Внаслідок війни довкіллю Києва та області завдано збитків на понад 49 млрд гривень Через ракетну атаку у Подільському районі погіршилася якість повітря: рекомендації КМДА Через ракетну атаку у Подільському районі погіршилася якість повітря: рекомендації КМДА Масована атака на Київ: пошкоджена будівля станції метро, є загиблі та поранені Масована атака на Київ: пошкоджена будівля станції метро, є загиблі та поранені В «Епіцентрі» на Оболоні відкрився корнер українських брендів Etnika Home В «Епіцентрі» на Оболоні відкрився корнер українських брендів Etnika Home Як покращити продуктивність вашого MacBook: поради та трюки Як покращити продуктивність вашого MacBook: поради та трюки Підсумки року: 5 міських ініціатив, які змінюють Київ на краще Підсумки року: 5 міських ініціатив, які змінюють Київ на краще
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.