Біля парку Шевченка відкрився концепт-стор українського бренду Friends of Fashion

Неподалік від парку Шевченка запрацював концепт-стор українського бренду Friends of Fashion.

Під час створення виробів Friends of Fashion надає перевагу натуральним матеріалам, цей підхід заклали і в просторі, пише The US media.

Головна особливість декору та фотолокація простору — люстра у вигляді квітки. Вона може розкриватися і закриватися завдяки оригінальній інженерній конструкції.

«Розробляючи дизайн-проєкт нашого першого concept store, ми хотіли створити простір, який буде нагадувати затишну квартиру, у якій захочеться проводити багато часу. Адже офлайн для нас — це не тільки про знайомство з виробами бренду, а і про філософію та цінності Friends of Fashion, і нам було важливо відобразити їх у просторі», — розповідає співзасновниця та креативна директорка бренду Марія.

Концепт-стор працює з 12:00 до 20:00 на вулиці Гетьмана Скоропадского, 13.

Фото: The US media, Friends of Fashion