В результате войны окружающей среде Киева и области нанесен ущерб более чем на 49 млрд гривен

С начала полномасштабного вторжения окружающей среде Киева и области нанесен ущерб на 49 миллиардов 274 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Московского округа.

Наибольший ущерб нанес атмосферный воздух в результате горения нефтебаз, торговых складов и объектов энергетической инфраструктуры – 46 миллиардов 836 миллионов 486 тысяч гривен.

Земельным ресурсам нанесен ущерб на сумму 2 миллиарда 54 миллиона 690 тысяч гривен, вследствие засорения и загрязнения из-за разрушений, вызванных военной агрессией РФ.

Ущерб, нанесенный в результате военной агрессии территориям и объектам природно-заповедного фонда, составляет 382 миллиона 836 тысяч гривен.

Ранее мы писали , что утром Киев россияне атаковали несколькими десятками ракет разного типа. В результате атаки погибли два человека и еще 17 получили ранения. В результате в Подольском районе столицы наблюдается локальное ухудшение качества воздуха .

Фото: ГСЧС