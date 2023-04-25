7 ретритов в Украине для быстрого обновления этой весной

Уже год украинцы живут в условиях полномасштабной войны, что отражается на проблемах со сном, самочувствии и взаимодействии с окружающими. Лишь 11% киевлян описывают свое психоэмоциональное состояние как стабильное . В то же время 38% испытывают страх перед будущим и тревогу.

Поэтому мы нашли ретриты в Украине, где можно быстро восстановиться этой весной с помощью йоги, медитаций, цигун, лепки из глины и пения в женском кругу.

Живой творческий женский выезд

В мае в горном поселке Изки в Закарпатье организуют творческий тур для женщин. В программе – изучение украинских народных песен, утренние практики, танцы босиком на долинах, банно-чанные процедуры, чай и вегетарианская еда.

Соорганизатор и основатель бренда керамической посуды DYKA ceramics Анна Литвинович проведет мастер-классы по лепке пиал и чайных фигурок из глины.

Где: с. Изки, Закарпатская обл.

Когда : с 11 по 14 мая

Стоимость: 6000 грн

Обучение Медитации с Мастером

Лама Женя Таковский (соучредитель «Киевской йоги студии») помогает украинцам привнести практики йоги и медитации в повседневную жизнь.

На своих ретритах он дает технику медитации, которую любой человек может применять для восстановления ресурсного состояния и отпускания сильных эмоций.

В программе: практики медитации, йога, цигун, массажи, сбор трав и прогулки по местности, а самое главное – непосредственный контакт с мастером, который провел девятилетний уединенный ретрит в Непале, изучая техники, которые дает сейчас ученикам.

Где: усадьба «Золота Модрина», с. Вышка, Закарпатская обл.

Когда : 20-24 мая

Стоимость : 125$ стоимость курса и 3400 грн – питание и проживание

Yoga Mayovka

Yoga Mayovka – это возможность перезагрузки и отдыха на берегу Южного Буга.

В программе: йога (аштанга, кундалини, хатха, йога-нидра, акро-йога), медитации, купание в реке, музыкальные вечера, массажные мастер-классы, кинопросмотры под звездным небом и общие круги у костра. Также по желанию – рафтинг, баня и поездка на сапборде на остров.

Участникам предлагают вегетарианское питание, входящее в стоимость ретрита.

Где: с. Грушевка, Николаевская область

Когда: 17-21 мая

Стоимость: 3500 грн с проживанием в палатках, 4700 грн – проживание в деревянных домиках.

Йога-ретрит в Буковеле

Организаторы для перезагрузки подготовили программу, включающую: практики йоги на крыше, медитации, техники наули, цветотерапию, финансовую игру, звукотерапию с чашами и спа по желанию. А контакт с природой должен способствовать расслаблению и более быстрому восстановлению.

Где : Буковель

Когда: 19-21 мая

Стоимость : 7000 грн

Строительный ретрит

Avatar Yoga Festival начинает строительство ретритного центра и приглашает желающих приобщиться. Параллельно со строительством будут практики йоги, купание в реке, приготовление пищи на костре и обустройство тарзанки. В то же время организаторы обещают за участие в ретрите предоставить билеты на два фестиваля Avatar Fest в 2023 году на выбор.

«Мы ищем людей, которые хотят не только поработать, но и отдохнуть от городской суеты, получить новые интересные знакомства и открыть для себя новые возможности», - говорят организаторы.

Где: вблизи села Ровжи, Киевская область

Когда: первый – 22-31 мая, даты других ретритов можно просмотреть здесь

Стоимость: бесплатно, для участия нужно заполнить форму

Ретрит возле Киева. Восстановление и духовный поиск

Ретрит без часов и телефонов для разгрузки нервной системы. Во время ретрита обещают прогулки по Трахтемировскому полуострову, активные практики хатха йоги, медитации, цветостояния, практики молчания, пения и хождения по углям. Планируется небольшая комфортная группа до 12 человек.

“Программа, разработанная именно для этого ретрита, позволяет быстро восстановить ресурс, чтобы выйти из пережитого травматического опыта или психического напряжения, найти тишину и покой благодаря глубоким техникам работы с телом и сознанием, убрать страх, осознать глубже свою природу, улучшить сон и здоровье", – рассказывают организаторы.

Где: ретритный центр «Усадьба Рей», Трахтемировский полуостров

Когда: 19-21 мая

Стоимость: 3800 грн

Женский мини-ретрит «Карпаты»

Этот ретрит, как отмечают организаторы, для женщин, желающих восстановить ресурс, вдохновиться и наполнить силой свои намерения. Для этого в программе предусмотрены утренние тренировки, дыхательные практики, тайский массаж, практики взаимодействия через пение, какао и мате церемонии, прогулки и много объятий.

Количество мест ограничено.

Где : «Ориана», Драгобрат

Когда : 6-9 мая

Стоимость : 6200 грн



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Фото: из соцсетей, Марта Олексишин