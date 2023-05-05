В Киеве покажут документалку о художниках-монументалистах Аде Рыбачук и Владимире Мельниченко: когда и где

11 мая в 19:00 пройдет показ документальной ленты Ксении Кравцовой «Шелест шагов» о жизни и творчестве художников-монументалистов Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко.

Фильм покажут в музее-мастерской АРВМ на Малоподвальной, 10Б.

Как отмечают организаторы, «Шелест шагов» — картина о настоящем и воспоминаниях, о смерти и жизни, о отчаянии и счастье. О Парке памяти на Байковом кладбище и мозаичном бассейне «Звезды и созвездия» перед дворцом пионеров, о жизни художника Владимира Мельниченко и о его любовной истории с Адой Рыбачук. Об их совместном труде длиной в жизнь. О том, что любовь — это не смотреть глаза в глаза. Любовь – это смотреть в одну сторону.

Начало показа – в 19:00. Вход на событие – по предварительной регистрации и донату от 150 гривен.

Напомним, что Ада Рыбачук ушла из жизни 21 сентября 2010 года, а Владимир Мельниченко – 19 апреля 2023-го.

Показ фильма станет одним из первых событий, которые планирует организовать Фонд Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко в их мастерской на Малоподвальной, 10Б.

Ранее мы писали, что фильм « Люксембург, Люксембург » третью неделю лидирует в украинском прокате.

Фото: скриншоты из фильма «Шелест шагов»